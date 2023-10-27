Близкие Савелия Фролова рассказали о сложностях с передачами и письмами

27 октября 2023, 21:54

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Суд проигнорировал доводы защиты о невиновности Савелия Фролова заявил его адвокат. Приговор Савелию Фролову по делу о госизмене оказался ожидаемым, рассказала его подруга, сообщив о сложностях с отправкой писем и посылок.

Как писал "Кавказский узел", Савелия Фролова суд во Владикавказе приговорил к шести годам колонии и штрафу сто тысяч рублей по обвинению в госизмене. Обоснованием для уголовного преследования Фролова стала переписка в Telegram c упоминанием воюющего на стороне Украины формирования, следствие полагает, что Фролов намеревался вступить в него. Однако Фролов говорил адвокатам и журналистам о том, что не планировал участвовать в боевых действиях на стороне Украины, а "переписка в этом случае не является однозначным доказательством". При этом, чтобы добиться от Фролова пароля к телефону, по данным родных, к нему применили физическое воздействие, сообщили ранее правозащитники.

В октябре 2022 года на КПП "Верхний Ларс" был задержан 21-летний Савелий Фролов. Его арестовали на два месяца по уголовному делу о приготовлении к переходу на сторону противника. Следствие считает, что он собирался вступить в украинское вооруженное формирование. Защита сообщила, что Фролов, который содержится в СИЗО Владикавказа, отрицает свою вину. Проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" признал Савелия Фролова политзаключенным.

Судебное заседание по делу Фролова прошло в закрытом режиме, сообщил его адвокат Евгений Смирнов.

"Слушатели, к сожалению, не допускались. Судом были проигнорированы доводы защиты о невиновности Фролова и недопустимости ключевых доказательств по делу. Защита примет решение по обжалованию после совместного обсуждения решения", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Решение суда было ожидаемым, сказала корреспонденту "Кавказского узла" подруга Савелия Фролова Мика. "Примерно на такой срок и рассчитывали. Была сначала опасность что все 10 лет будут, но еще полгода назад мне достаточно уверенно говорили, что меньше четырех не будет, но и 10 точно не смогут дать".

По ее словам, один раз к Савелию приезжали родители и подруга. "Говорят - держался молодцом, шутил и производил впечатление человека, у которого все нормально, насколько это может в такой ситуации быть. В письмах примерно также, хотя он сам же оговаривается, что толком ничего рассказать не может. Говорил, что "в какой-то момент было совсем плохо, но вроде успокоился и взял себя в руки", - сказала она.

Передачи не доходят до Фролова, на людей, которые приносят передачи от родственников, оказывают давление, добавила Мика. "С передачами сейчас ничего не получается - на волонтеров из Владикавказа моментально начинают давить <силовики> - приходят на работу, задают кучу неудобных вопросов. Люди просто отказываются в этом участвовать. Посылки пытались отправлять - так и не понятно, дошли ли. Я пробовала отправить книги через маркетплейс (раньше еще через "Зонателеком" можно было, но они отключили эту функцию и упоминают в поддержке, что можно через маркетплейс). Но курьера развернули", - рассказала она.

По ее словам, не получает Савелий и писем от нее. "Мои письма до Савелия не доходят в принципе. Я сначала думала, что это из- за отсутствия обратного адреса, но не дошли и письма отправленные через "Зонателеком" (там точно был обратный адрес и почтовый и электронный) и помеченные там как "доставлено получателю". Я написала жалобу через сайт ФСИН, но пока не получила ответа", - отметила Мика.

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