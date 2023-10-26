Правозащитники потребовали реакции властей на угрозы Магомеду Аламову

26 октября 2023, 15:49

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Правоохранительные органы должны незамедлительно отреагировать на угрозы убийством Магомеду Аламову и обеспечить безопасность его семьи, заявили представители 13 правозащитных организаций в обращении к властям.

Как писал "Кавказский узел", родственники 28-летней жительницы Ингушетии Марины Яндиевой, совершившей побег из-за семейного насилия, угрожают убить правозащитника и юриста Магомеда Аламова, обвиняя его в организации побега девушки. Аламов не знал о ситуации, а лишь подвез ее, заявила 24 октября "Команда против пыток"*. 25 октября правозащитники пояснили, что сам Аламов находится со своей семьей в Чечне, но угроза его жизни сохраняется. Руководитель "Команды против пыток"* направил обращения властям Ингушетии, омбудсмену и правоохранительным органам России об угрозе убийства правозащитника Магомеда Аламова, но реакции на них не последовало.

Правозащитные организации направили обращение властям с требованием обеспечить безопасность правозащитнику, юристу "Команды против пыток"* Магомеду Аламову. В заявлении отмечается, что "работать на Северном Кавказе, оставаясь в безопасности, практически невозможно". "Юристы, журналисты и адвокаты постоянно подвергаются нападениям и угрозам. Мы считаем, что государство обязано защитить своих граждан", - процитировала заявление в своем Telegram-канале "Команда против пыток"*.

"Мы убеждены, что угрозы лишения жизни в адрес Магомеда Аламова и его близких родственников реальны и требуют незамедлительной реакции со стороны правоохранительных органов. Мы требуем от органов власти обеспечить безопасность Магомеду Аламову и его семье и провести проверку, установить и привлечь к ответственности лиц, угрожавших Магомеду", - говорится в тексте обращения.

Оно было направлено Генеральному прокурору России Игорю Краснову, председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву, главе Совета по правам человека Валерию Фадееву и уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой, указано в сообщении.

Под заявлением подписались Кризисная группа СК SOS*, "Команда против пыток"*, правозащитный проект "ОВД-Инфо"*, кризисная группа "Марем", Российская Хельсинкская группа, представители Центра защиты прав человека "Мемориал", фонда "Общественный вердикт"*, комитета "Гражданское содействие"*, "Гражданского контроля"* и другие правозащитники, сообщила сегодня в своем Telegram-канале Кризисная группа СК SOS*.

"Кавказский узел" также писал, что на обозревателя "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Александра Немова напали 4 июля в Чечне, когда они ехали на процесс по делу Заремы Мусаевой. Журналистка и адвокат были сильно избиты. Врачи сообщили, что Милашина получила черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы и до 14 переломов. Реакция властей, правозащитников и адвокатов на инцидент собрана в справке "Кавказского узла" "Нападение на Милашину и Немова в Чечне".

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