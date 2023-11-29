Участники встречи инициативной группы волонтеров. Владикавказ, 8 октября 2022 года. Фото корреспондента "Кавказского узла".

29 ноября 2023, 20:00

«Чат волонтеров Осетии»

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Решили гуманитарную проблему – помогли людям, оказавшимся в сложной ситуации после объявления мобилизации

Деятельность в 2022 году

К вечеру 21 сентября, после объявления президентом Путиным частичной мобилизации в России, на КПП «Верхний Ларс» при выезде с территории РФ в Грузии стали образовываться пробки. К 23 сентября в очереди, растянувшейся почти на 11 километров, скопилось около 2000 автомобилей. К 26 сентября их число увеличилось до 3500. Время прохождения границы увеличилось до нескольких суток при пропуске около 10 тысяч человек в день.  

Ночью 27 сентября житель Владикавказа по имени Руслан создал в Telegram чат «SOS Ларс» 1 (позже поменял название) 2.

«Чат создан для помощи людям в сложной ситуации на границе. Приоритет - семьи с детьми! Никакой коммерции! Неравнодушные жители Осетии пишем кто чем может помочь… Люди в пробке, пишите, что вам нужно и где вы находитесь!», - говорилось в первом сообщении чата.

Люди, застрявшие в пробке на выезде в Грузию, стали активно запрашивать помощь в доставке детских вещей, продуктов, воды и бензина. К концу дня во Владикавказе был сформирован стихийный волонтерский пункт сбора помощи 3.

Перемещение внутри пробки затруднено, поэтому разносить помощь возможно было только пешком. Тем не менее волонтеры также смогли передать нуждающимся лекарства и оказать медицинскую помощь. Несколько волонтеров остались дежурить в пробке.

«Люди, которые оказались заперты в пробке, по большей части были готовы провести какое-то время в очереди. Первые два-три дня ты еще держишься. У тебя есть бензин, еда, вода. Жесть начинается на третий-четвертый день, когда все это заканчивается. Мы попали в пик, начали работать именно в этот момент», - объяснял создатель чата Руслан 4.

К 30 сентября выезжающим из России потребовалась помощь волонтеров в хранении автомобилей. Через четыре дня после запуска в чате насчитывалось 3055 участников.

Волонтеры продолжили оказывать бесплатную помощь на фоне попыток других жителей республики максимально заработать на людях, оказавшихся в критической ситуации. Корыстные интересы отдельных людей и травля по политическим мотивам в адрес уезжающих, стали, по словам самих волонтеров, одним из мотивов к оказанию помощи.

Многие из волонтеров остались анонимными и избегали публичности в общении с журналистами из-за возможной критики своей деятельности со стороны семьи, работодателей или просто агрессивных оппонентов 5.

В течение нескольких дней, что длилась активность чата, к волонтерам присоединились жители и других регионов России, а помощь была оказана не только тем, кто покидал Россию из-за объявленной мобилизации, но и тем, кто просто возвращался домой в Грузию или Армению. 

Примечания

  1. https://t.me/SosLars/15
  2. Пограничное состояние, или Хроники сумасшествия в «Верхнем Ларсе» // Такие дела, 5 октября 2022 года
  3. https://www.youtube.com/watch?v=UHznKWo3Ucc
  4. Пограничное состояние, или Хроники сумасшествия в «Верхнем Ларсе» // Такие дела, 5 октября 2022 года
  5. Там же

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