«Чат волонтеров Осетии»

29 ноября 2023, 20:00

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Решили гуманитарную проблему – помогли людям, оказавшимся в сложной ситуации после объявления мобилизации

Деятельность в 2022 году

К вечеру 21 сентября, после объявления президентом Путиным частичной мобилизации в России, на КПП «Верхний Ларс» при выезде с территории РФ в Грузии стали образовываться пробки. К 23 сентября в очереди, растянувшейся почти на 11 километров, скопилось около 2000 автомобилей. К 26 сентября их число увеличилось до 3500. Время прохождения границы увеличилось до нескольких суток при пропуске около 10 тысяч человек в день.

Ночью 27 сентября житель Владикавказа по имени Руслан создал в Telegram чат «SOS Ларс» (позже поменял название) .

«Чат создан для помощи людям в сложной ситуации на границе. Приоритет - семьи с детьми! Никакой коммерции! Неравнодушные жители Осетии пишем кто чем может помочь… Люди в пробке, пишите, что вам нужно и где вы находитесь!», - говорилось в первом сообщении чата.

Люди, застрявшие в пробке на выезде в Грузию, стали активно запрашивать помощь в доставке детских вещей, продуктов, воды и бензина. К концу дня во Владикавказе был сформирован стихийный волонтерский пункт сбора помощи .

Перемещение внутри пробки затруднено, поэтому разносить помощь возможно было только пешком. Тем не менее волонтеры также смогли передать нуждающимся лекарства и оказать медицинскую помощь. Несколько волонтеров остались дежурить в пробке.

«Люди, которые оказались заперты в пробке, по большей части были готовы провести какое-то время в очереди. Первые два-три дня ты еще держишься. У тебя есть бензин, еда, вода. Жесть начинается на третий-четвертый день, когда все это заканчивается. Мы попали в пик, начали работать именно в этот момент», - объяснял создатель чата Руслан .

К 30 сентября выезжающим из России потребовалась помощь волонтеров в хранении автомобилей. Через четыре дня после запуска в чате насчитывалось 3055 участников.

Волонтеры продолжили оказывать бесплатную помощь на фоне попыток других жителей республики максимально заработать на людях, оказавшихся в критической ситуации. Корыстные интересы отдельных людей и травля по политическим мотивам в адрес уезжающих, стали, по словам самих волонтеров, одним из мотивов к оказанию помощи.

Многие из волонтеров остались анонимными и избегали публичности в общении с журналистами из-за возможной критики своей деятельности со стороны семьи, работодателей или просто агрессивных оппонентов .

В течение нескольких дней, что длилась активность чата, к волонтерам присоединились жители и других регионов России, а помощь была оказана не только тем, кто покидал Россию из-за объявленной мобилизации, но и тем, кто просто возвращался домой в Грузию или Армению.

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