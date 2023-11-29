29 ноября 2023, 19:55
Адам Хамчиев
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Предал огласке общественно важную информацию – о нарушениях прав пациенток перинатального центра
Деятельность в 2022 году
Занимался общественным мониторингом качества предоставления услуг в Ингушетии, собирал жалобы на работу перинатального центра в Назрани и освещением проблем пострадавших в результате подтопления в сельском поселении Верхние Ачалуки 1.
10 января на странице ингушского отделения партии «Гражданская инициатива» опубликовал 2 видеообращение к правительству и Минздраву Ингушетии. После публикации обращения к Хамчиеву поступило более 50 сообщений с информацией о нарушениях в работе перинатального центра, наносящих вред здоровью женщин. Блогер сообщил что руководители центра угрожают медперсоналу и пациенткам физической расправой и уголовными делами из-за публичных жалоб 3. По его словам, только половина из пострадавших обращалась в полицию, но и тех — оставили без внимания 4.
Тем не менее, после огласки сведений Хамчиевым, некоторые пострадавшие открыто рассказали о случаях 5, произошедших с ними или их близкими 6.
На фоне массово поступающих жалоб глава Ингушетии Калиматов 18 января назначил в перинатальный центра нового главврача 7.
Позже Адам Хамчиев рассказал корреспонденту «Кавказского Узла» что к нему поступило уже более 70 обращений о некачественном оказании медицинских услуг, повлекших тяжкие последствия для здоровья. Адам сообщал, что намерен помочь обратившимся и о том, что готовит коллективное обращение в прокуратуру, МВД и Следственный комитет.
Через четыре дня, 27 января он был похищен из своей квартиры в Магасе 8, после чего арестован и обвинен в незаконном хранении оружия. Родственники, коллег, пациенток перинатального центра, жителей Ингушетии, обращавшихся к Адаму за помощью, связали преследование блогера с его гражданской активностью и возникшими на этом фоне конфликтами с чиновниками и следователями.
После огласки многочисленных фактов нарушений в Ингушетии были возбуждены уголовные дела о халатности врачей, приведшие в том числе к гибели рожениц и младенцев 9.
Биография
Родился в 1993 году в Малгобеке.
Живет в Магасе 10.
Профессиональная и общественная деятельность
Активист партии «Гражданская инициатива». Занимался решением социальных и коммунальных проблем местных жителей, добивался исполнения муниципальными службами своих обязанностей.
Блогер. Публиковал свои материалы в пабликах «Malgobek.Life», «grazhdan.in.ing» и на своей странице «adam.khamchiev» в Instagram*.
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Примечания
- Задержанному сотруднику "Гражданской инициативы" в Ингушетии вменили хранение оружия // Интерфакс, 27 января 2022 года
- https://www.instagram.com/p/CYjLDKVhFoA/*
- https://www.youtube.com/watch?v=ppO6a7TV8d0&t=2s
- https://t.me/breakingmash/30693
- https://www.instagram.com/p/CYmdNlWh93E/*
- https://www.instagram.com/p/CYoawSgqxoQ/*
- В Ингушетии главврач лишилась должности на фоне затяжной комы у роженицы // Интерфакс, 18 января 2022 года
- https://www.instagram.com/p/CZO-FYxs-Ls/*
- В Ингушетии возбудили еще одно уголовное дело в отношении врачей перинатального центра // Это Кавказ, 25 февраля 2022 года
- https://www.facebook.com/profile.php?id=100011537054548&sk=about*