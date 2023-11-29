Адам Хамчиев, фото: https://memohrc.org/ru/news_old/v-ingushetii-ne-mogut-ustanovit-mestonahozhdenie-izvestnogo-blogera

29 ноября 2023, 19:55

Адам Хамчиев

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Предал огласке общественно важную информацию – о нарушениях прав пациенток перинатального центра

Деятельность в 2022 году

Занимался общественным мониторингом качества предоставления услуг в Ингушетии, собирал жалобы на работу перинатального центра в Назрани и освещением проблем пострадавших в результате подтопления в сельском поселении Верхние Ачалуки 1.

10 января на странице ингушского отделения партии «Гражданская инициатива» опубликовал 2 видеообращение к правительству и Минздраву Ингушетии. После публикации обращения к Хамчиеву поступило более 50 сообщений с информацией о нарушениях в работе перинатального центра, наносящих вред здоровью женщин. Блогер сообщил что руководители центра угрожают медперсоналу и пациенткам физической расправой и уголовными делами из-за публичных жалоб 3. По его словам, только половина из пострадавших обращалась в полицию, но и тех — оставили без внимания 4.

Тем не менее, после огласки сведений Хамчиевым, некоторые пострадавшие открыто рассказали о случаях 5, произошедших с ними или их близкими 6

На фоне массово поступающих жалоб глава Ингушетии Калиматов 18 января назначил в перинатальный центра нового главврача 7.

Позже Адам Хамчиев рассказал корреспонденту «Кавказского Узла» что к нему поступило уже более 70 обращений о некачественном оказании медицинских услуг, повлекших тяжкие последствия для здоровья. Адам сообщал, что намерен помочь обратившимся и о том, что готовит коллективное обращение в прокуратуру, МВД и Следственный комитет.

Через четыре дня, 27 января он был похищен из своей квартиры в Магасе 8, после чего арестован и обвинен в незаконном хранении оружия. Родственники, коллег, пациенток перинатального центра, жителей Ингушетии, обращавшихся к Адаму за помощью, связали преследование блогера с его гражданской активностью и возникшими на этом фоне конфликтами с чиновниками и следователями.   

После огласки многочисленных фактов нарушений в Ингушетии были возбуждены уголовные дела о халатности врачей, приведшие в том числе к гибели рожениц и младенцев 9.

Биография

Родился в 1993 году в Малгобеке.

Живет в Магасе 10.

Профессиональная и общественная деятельность

Активист партии «Гражданская инициатива». Занимался решением социальных и коммунальных проблем местных жителей, добивался исполнения муниципальными службами своих обязанностей.

Блогер. Публиковал свои материалы в пабликах «Malgobek.Life», «grazhdan.in.ing» и на своей странице «adam.khamchiev» в Instagram*.

*деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России

Примечания

  1. Задержанному сотруднику "Гражданской инициативы" в Ингушетии вменили хранение оружия // Интерфакс, 27 января 2022 года
  2. https://www.instagram.com/p/CYjLDKVhFoA/*
  3. https://www.youtube.com/watch?v=ppO6a7TV8d0&t=2s
  4. https://t.me/breakingmash/30693
  5. https://www.instagram.com/p/CYmdNlWh93E/*
  6. https://www.instagram.com/p/CYoawSgqxoQ/*
  7. В Ингушетии главврач лишилась должности на фоне затяжной комы у роженицы // Интерфакс, 18 января 2022 года
  8. https://www.instagram.com/p/CZO-FYxs-Ls/*
  9. В Ингушетии возбудили еще одно уголовное дело в отношении врачей перинатального центра // Это Кавказ, 25 февраля 2022 года
  10. https://www.facebook.com/profile.php?id=100011537054548&sk=about*

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