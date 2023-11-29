29 ноября 2023, 19:55

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Предал огласке общественно важную информацию – о нарушениях прав пациенток перинатального центра

Деятельность в 2022 году

Занимался общественным мониторингом качества предоставления услуг в Ингушетии, собирал жалобы на работу перинатального центра в Назрани и освещением проблем пострадавших в результате подтопления в сельском поселении Верхние Ачалуки .

10 января на странице ингушского отделения партии «Гражданская инициатива» опубликовал видеообращение к правительству и Минздраву Ингушетии. После публикации обращения к Хамчиеву поступило более 50 сообщений с информацией о нарушениях в работе перинатального центра, наносящих вред здоровью женщин. Блогер сообщил что руководители центра угрожают медперсоналу и пациенткам физической расправой и уголовными делами из-за публичных жалоб . По его словам, только половина из пострадавших обращалась в полицию, но и тех — оставили без внимания .

Тем не менее, после огласки сведений Хамчиевым, некоторые пострадавшие открыто рассказали о случаях , произошедших с ними или их близкими .

На фоне массово поступающих жалоб глава Ингушетии Калиматов 18 января назначил в перинатальный центра нового главврача .

Позже Адам Хамчиев рассказал корреспонденту «Кавказского Узла» что к нему поступило уже более 70 обращений о некачественном оказании медицинских услуг, повлекших тяжкие последствия для здоровья. Адам сообщал, что намерен помочь обратившимся и о том, что готовит коллективное обращение в прокуратуру, МВД и Следственный комитет.

Через четыре дня, 27 января он был похищен из своей квартиры в Магасе , после чего арестован и обвинен в незаконном хранении оружия. Родственники, коллег, пациенток перинатального центра, жителей Ингушетии, обращавшихся к Адаму за помощью, связали преследование блогера с его гражданской активностью и возникшими на этом фоне конфликтами с чиновниками и следователями.

После огласки многочисленных фактов нарушений в Ингушетии были возбуждены уголовные дела о халатности врачей, приведшие в том числе к гибели рожениц и младенцев .

Биография

Родился в 1993 году в Малгобеке.

Живет в Магасе .

Профессиональная и общественная деятельность

Активист партии «Гражданская инициатива». Занимался решением социальных и коммунальных проблем местных жителей, добивался исполнения муниципальными службами своих обязанностей.

Блогер. Публиковал свои материалы в пабликах «Malgobek.Life», «grazhdan.in.ing» и на своей странице «adam.khamchiev» в Instagram*.

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Примечания