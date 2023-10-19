Азербайджанские силовики обнаружили комплексы РЭБ в Карабахе

19 октября 2023, 12:46

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В Карабахе обнаружены комплексы радиоэлектронной борьбы "Полюс-21М" и "Репеллент-1", которые использовались карабахскими военными для создания помех полетам гражданской авиации Азербайджана, заявила Служба госбезопасности страны.

Как информировал "Кавказский узел", 28 июля Минобороны Азербайджана заявило о создании военными Нагорного Карабаха радиопомех, которые мешали полетам гражданской авиации. Армия обороны Нагорного Карабаха опровергла это сообщение, предположив, что оно призвано отвлечь внимание от блокады Лачинского коридора.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года жителями Азербайджана, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, акция была приостановлена. Проведенная Азербайджаном 19-20 сентября контртеррористическая операция усугубила в Нагорном Карабахе сложную гуманитарную обстановку, вызванную продолжительной блокадой, говорится в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

Сегодня в Карабахе обнаружены средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые использовались при создании радиопомех, от которых 28 июля произошел сбой навигационных систем гражданских самолетов, заявила Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

Работа РЭБ поставила под угрозу как безопасность полетов азербайджанских гражданских самолетов, так и зарубежных. В течение 2021-2023 годов применение этих систем в Карабахе вызывало перебои в сигналах глобальных навигационных спутниковых систем, расположенных поблизости. Это могло привести к авиакатастрофам, заявила спецслужба в сообщении, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Речь идет о комплексах радиоэлектронной борьбы типа "Полюс-21М", "Репеллент-1" иностранного производства, они установлены кустарным способом на базе грузовых автомобилей. Комплекс "Полюс-21М" используется для блокирования сигналов от спутниковых навигационных систем типа "GPS", "ГЛОНАСС”, “Galileo", "Beidou" и других на объекты, расположенные на расстоянии до 150 километров, а также для создания радиопомех. Комплекс "Репеллент-1" создает радиопомехи навигационным системам воздушных объектов на расстоянии до 35 километров, сказано в сообщении.

Напомним, 19-20 сентября Азербайджан провел военную операцию в Карабахе по результатам которой получил контроль над его территорией. 28 сентября президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года. К 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха.

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