Азербайджан повторно обвинил Карабах в создании радиопомех

28 июля 2023, 21:36

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Карабахские военные создали радиопомехи, которые привели к сбою аэронавигации гражданских самолетов, российские миротворцы не предпринимают действий по этому поводу, заявило Минобороны Азербайджана. Армия обороны Нагорного Карабаха опровергла это сообщение, предположив, что оно призвано отвлечь внимание от блокады Лачинского коридора.

"Кавказский узел" писал, что Минобороны Азербайджана 15 июля заявило о создании карабахскими военными радиопомех системам спутниковой навигации азербайджанских пассажирских самолетов.

Минобороны Азербайджана заявило сегодня о новых случаях создания радиопомех, которые мешают работе гражданской авиации."Участились случаи применения незаконными армянскими вооруженными формированиями на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, радиопомех против систем спутниковой навигации GPS пассажирских самолетов местных и зарубежных авиакомпаний, совершающих полеты с использованием воздушного пространства Азербайджана", - говорится в пресс-релизе Минобороны Азербайджана.

24 июля с 10:49 до 11:16 (с 9:49 до 10:16 мск) произошли сбои в работе системы спутниковой навигации GPS пассажирского самолета типа ATR-45 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", выполнявшего рейс по маршруту Баку-Физули. 25 июля с 14:48 до 15:25 (с 13:48 до 14.25 мск) - пассажирского самолета типа C-680 авиакомпании "Чешские авиалинии", выполнявшего рейс по маршруту Будапешт-Баку. 27 июля с 14:08 до 14:30 (с 13:08 до 13:30 мск) и с 15:04 до 15:26 (с 14:04 до 14:26 мск) - пассажирского самолета типа ATR-45 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", выполнявшего рейс Баку-Габала и в обратном направлении.

Минобороны отметило, что российские миротворцы не предпринимают действий в связи с радиопомехами с территории Карабаха. "Об указанных фактах и ранее имевших место аналогичных случаях было уведомлено командование российского миротворческого контингента. Российским миротворческим контингентом до сих пор не принято никаких мер против этих провокаций, создающих серьезную угрозу безопасности полетов, совершаемых через воздушное пространство нашей страны", - сказано в заключении сообщения минобороны Азербайджана.

Армия обороны Нагорного Карабаха опровергла это сообщение. "Минобороны Азербайджана опубликовало очередное ложное сообщение о том, что соответствующие подразделения Минобороны подавили системы GPS слежения гражданских самолетов, пролетающих над воздушным пространством Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла"). Заявление Минобороны Азербайджана, не имеющее никакого отношения к действительности, видимо, направлено на то, чтобы отвлечь внимание международного сообщества от гуманитарной катастрофы, вызванной незаконным блокировкой Лачинского коридора", - указано в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Facebook*.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, акция была приостановлена. За несколько дней до этого, 23 апреля, на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха. 15 июня инфоштаб правительства Нагорного Карабаха заявил, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. Минздрав указал на угрозу гуманитарной катастрофы из-за отсутствия медикаментов. Школы, детсады и прочие детские учреждения столкнулись с угрозой закрытия из-за дефицита топлива и продуктов питания, полностью остановилась работа общественного транспорта.

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