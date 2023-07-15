15 июля 2023, 12:11

Азербайджан заявил о попытке установки фортификаций Нагорным Карабахом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Азербайджанские военные пресекли попытку военнослужащих Нагорного Карабаха установить фортификации. Также командование миротворцев проинформировано о том, что карабахские военные создают помехи системам навигации гражданских самолетов, сообщило Минобороны Азербайджана.

По данным оборонного ведомства Азербайджана, карабахские военные сегодня около 10.00  (09.00 мск) попытались установить фортификационные сооружения перед азербайджанскими позициями, расположенными в Ходжалинском районе.

Эти действия были пресечены, отметило министерство обороны Азербайджана, перевод сообщения которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Также военные Нагорного Карабаха создают радиопомехи системам спутниковой навигации азербайджанских пассажирских самолетов, заявило Минобороны Азербайджана в другом сообщении.

Это создает угрозу безопасности полетов. Несмотря на обращения азербайджанской стороны к миротворцам, никаких мер принято не было. Так, 13 июля самолет "Азербайджанских авиалиний" Gulfstream G280 выполнял рейс по маршрутам Зангилан – Физули и Физули – Баку, и в его системе спутниковой навигации GPS произошел сбой. Это стало результатом применения радиопомех карабахскими военными, отметило министерство.

На 12.10 мск на сайте Минобороны Нагорного Карабаха нет комментариев относительно сообщения азербайджанского оборонного ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что сегодня Минобороны Армении заявило, что военные Азербайджана обстреляли позиции армянских солдат в Гегаркуникской области.

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Примечание:

"Ультиматум Алиева вынудил Варданяна идти на открытый конфликт с Пашиняном", "Армения и Азербайджан обменялись упреками после слов Алиева о спецоперации в Карабахе", "Армянские активисты объявили о борьбе за право Карабаха на самоопределение".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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