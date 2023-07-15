Азербайджан заявил о попытке установки фортификаций Нагорным Карабахом

15 июля 2023, 12:11

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Азербайджанские военные пресекли попытку военнослужащих Нагорного Карабаха установить фортификации. Также командование миротворцев проинформировано о том, что карабахские военные создают помехи системам навигации гражданских самолетов, сообщило Минобороны Азербайджана.

По данным оборонного ведомства Азербайджана, карабахские военные сегодня около 10.00 (09.00 мск) попытались установить фортификационные сооружения перед азербайджанскими позициями, расположенными в Ходжалинском районе.

Эти действия были пресечены, отметило министерство обороны Азербайджана, перевод сообщения которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Также военные Нагорного Карабаха создают радиопомехи системам спутниковой навигации азербайджанских пассажирских самолетов, заявило Минобороны Азербайджана в другом сообщении.

Это создает угрозу безопасности полетов. Несмотря на обращения азербайджанской стороны к миротворцам, никаких мер принято не было. Так, 13 июля самолет "Азербайджанских авиалиний" Gulfstream G280 выполнял рейс по маршрутам Зангилан – Физули и Физули – Баку, и в его системе спутниковой навигации GPS произошел сбой. Это стало результатом применения радиопомех карабахскими военными, отметило министерство.

На 12.10 мск на сайте Минобороны Нагорного Карабаха нет комментариев относительно сообщения азербайджанского оборонного ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что сегодня Минобороны Армении заявило, что военные Азербайджана обстреляли позиции армянских солдат в Гегаркуникской области.

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