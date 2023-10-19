19 октября 2023, 10:14

Отчисленный за критику СВО студент из Краснодара потребовал восстановления в вузе

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Студент из Краснодара Никита Райчук потребовал в судебном порядке восстановить его в вузе, из которого он был отчислен после того, как раскритиковал в соцсети специальную военную операцию на Украине. Суд первой инстанции отказал ему, однако студент подал апелляцию.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 июня стало известно, что кассационный суд отказал краснодарцу Никите Райчуку в удовлетворении жалобы на штраф за дискредитацию армии.

Никита Райчук подал в Четвертый кассационный суд в Краснодаре жалобу на его отчисление с пятого курса Кубанского государственного университета. В иске он потребовал восстановления в вузе. Заседание суда по этому делу запланировано на 2 ноября, передал 18 октября "Коммерсант".

Ранее Райчук обратился в суд с требованием признать его отчисление необоснованным и потребовал с вуза 13 890 рублей за каждый месяц задержки выдачи ему диплома о высшем образовании. Районный суд отказался удовлетворить его иск, признав, что краснодарец был отчислен обоснованно.

Во версии следствия, Райчук опубликовал в соцсети пост, в котором высказался критически о проведении военной операции на Украине. При этом он обвинил членов комиссии вуза по этике в "смешивании политики и образования".

Напомним, ранее Никита Райчук был оштрафован на 30 тысяч рублей Советским райсудом Краснодара за дискредитацию российских военных.

"Кавказский узел" также писал, что ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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Примечание:

"Гражданка Украины оштрафована в Сочи за публикацию в соцсети", "Суд в Нальчике отказался рассматривать дело о дискредитации военных", "Силовики обвинили в дискредитации военных жительницу Краснодара".

Автор: "Кавказский узел"

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