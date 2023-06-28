28 июня 2023, 06:14

Житель Краснодара оштрафован за дискредитацию российских военных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Никита Райчук из Краснодара не смог оспорить в апелляционном и кассационном судах штраф за дискредитацию армии.

Как информировал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Четвертый кассационный суд отказа краснодарцу Никите Райчуку в удовлетворении жалобы на штраф, пишут 26 июня "Кавказ.Реалии"*.

Никита Райчук был оштрафован на 30 тысяч рублей Советским районным судом Краснодара. Поводом для составления протокола был пацифистский комментарий, оставленный им на официальной странице Кубанского государственного университета. Райчук оспорил штраф в апелляционной инстанции, затем - в кассационной, но безрезультатно.

Ранее "Кавказский узел" писал, что житель Усть-Лабинского района Дмитрий Батыгин был оштрафован на 30 тысяч рублей за комментарий в чате родителей школьников.

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внесено в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Гражданка Украины оштрафована в Сочи за публикацию в соцсети", "Суд в Нальчике отказался рассматривать дело о дискредитации военных", "Силовики обвинили в дискредитации военных жительницу Краснодара".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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