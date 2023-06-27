Стали известны подробности дела кубанца Дмитрия Батыгина

27 июня 2023, 06:14

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Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей жителя Усть-Лабинского района Краснодарского края Дмитрия Батыгина, признав, что отправленные им сообщения в чат в мессенджере WhatsApp дискредитировали российских военных.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 июня стало известно, что суд в Усть-Лабинском районе Краснодарского края оштрафовал местного жителя Дмитрия Батыгина, признав его виновным в дискредитации военных.

По версии следствия, Дмитрий Батыгин отправил в чат родителей учеников седьмого класса в мессенджере WhatsApp сообщения, в которых выражалась поддержка Украине, а также критика в адрес российских военных. В чате было 29 участников, один из них написал жалобу в полицию, передали 26 июня "Кавказ. Реалии"*.

Во время суда Батыгин вину не признал. Он оштрафован на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации военных, сообщается в карточке дела на сайте Усть-Лабинского районного суда.

Комментариев от Дмитрия Батыгина или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 26 июня стало известно, что суд в Новороссийске оштрафовал на 30 тысяч рублей местную жительницу Людмилу Колесникову за публикацию пацифистских видео в соцсети.

Напомним, административная и уголовная ответственность за дискредитацию российской армии была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе Краснодарского края, стали подвергаться преследованию по статье 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России. Максимальное наказание по ней для граждан - штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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