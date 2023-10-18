18 октября 2023, 03:27

Директор и главбух школы в Прохладном обвинены в крупном хищении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовное дело возбуждено против директора и главного бухгалтера одной из школ Прохладного, которые, по версии следствия, незаконно начислили себе зарплату и разные выплаты на более чем 800 тысяч рублей.

На рассмотрение Прохладненского районного суда Кабардино-Балкарии поступило уголовное дело директора и главного бухгалтера одной из местных школ. Они обвиняются в незаконном начислении себе заработной платы и других выплат на более чем 800 тысяч рублей.

По данным следствия, в 2021-2022 годах главбух школы по инициативе директора внесла через электронные реестры в банковскую программу заведомо ложные сведения о размере своих зарплат и других выплат. В общей сложности они начислили себе 820 тысяч рублей, говорится в сообщении, опубликованном 17 октября на сайте Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарии.

Директор и главбух школы обвинены в совершении преступлений по части 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог) и части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение в крупном размере).

Ранее "Кавказский узел" писал, что в апреле 2022 года главный бухгалтер Дагестанского государственного технического университета была обвинена в хищении около 100 миллионов рублей, предназначенных для выплат стипендий студентам и зарплат сотрудникам университета.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Дошло до суда дело о хищениях в дагестанском интернате", "Глава Шамильского района Дагестана заподозрен в мошенничестве", "Чиновник из Цунтинского района заключен под стражу по делу о хищении 34 миллионов рублей".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

18 октября 2023, 02:28

18 октября 2023, 01:29

18 октября 2023, 00:32

17 октября 2023, 23:34

  • Военные эксперты поспорили о будущем миротворцев в Карабахе

    У российских миротворцев практически не осталось задач в Карабахе, однако преждевременное прекращение миссии не станет имиджевой потерей для Москвы, считают военные эксперты Александр Храмчихин и Василий Дандыкин. Азербайджан может быть заинтересован в сохранении миротворцев до ноября 2025 года, полагает научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Александр Караваев.

17 октября 2023, 22:40

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи