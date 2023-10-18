Директор и главбух школы в Прохладном обвинены в крупном хищении

18 октября 2023, 03:27

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Уголовное дело возбуждено против директора и главного бухгалтера одной из школ Прохладного, которые, по версии следствия, незаконно начислили себе зарплату и разные выплаты на более чем 800 тысяч рублей.

На рассмотрение Прохладненского районного суда Кабардино-Балкарии поступило уголовное дело директора и главного бухгалтера одной из местных школ. Они обвиняются в незаконном начислении себе заработной платы и других выплат на более чем 800 тысяч рублей.

По данным следствия, в 2021-2022 годах главбух школы по инициативе директора внесла через электронные реестры в банковскую программу заведомо ложные сведения о размере своих зарплат и других выплат. В общей сложности они начислили себе 820 тысяч рублей, говорится в сообщении, опубликованном 17 октября на сайте Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарии.

Директор и главбух школы обвинены в совершении преступлений по части 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог) и части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение в крупном размере).

Ранее "Кавказский узел" писал, что в апреле 2022 года главный бухгалтер Дагестанского государственного технического университета была обвинена в хищении около 100 миллионов рублей, предназначенных для выплат стипендий студентам и зарплат сотрудникам университета.

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