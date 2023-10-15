Орден Мужества. Фото со страницы главы Хасаут-Греческого сельского поселения Шамиля Кипкеева в соцсети "ВКонтакте" https://vk.com/wall814466072_3

15 октября 2023, 07:46

Житель Карачаево-Черкесии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Шумаков из Зеленчукского района погиб в зоне военной операции, сообщили власти. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 24 жителей Карачаево-Черкесии.

Как информировал "Кавказский узел", 14 августа стало известно, что на Украине погибли Аслан Кештов и Заур Бештаов. На эту дату властями и силовиками была подтверждена гибель в зоне спецоперации как минимум 23 жителей Карачаево-Черкесии.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

В ходе военной операции погиб житель села Хасаут-Греческое Александр Шумаков, сообщил 11 октября на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Хасаут-Греческого сельского поселения Шамиль Кипкеев.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 24 жителей Карачаево-Черкесии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Военный из Северной Осетии убит на Украине", "Мобилизованный из Пятигорска погиб на Украине",  "Стало известно о гибели на Украине двух военных из Калмыкии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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