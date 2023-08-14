Два бойца из Карачаево-Черкесии убиты на Украине

14 августа 2023, 20:57

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Аслан Кештов и Заур Бештаов погибли на Украине. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 23 уроженцев Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", Аслан Бекиров стал 21-м военным из Карачаево-Черкесии, гибель которого а Украине подтвердили власти.

О гибели Аслана Кештова и Заура Бештаова стало известно из отчета администрации аула Али-Бердуковский Хабезского районао присвоении имен погибших улицам в населенном пункте. Аслан Кештов погиб в запорожской области 24 апреля, ему было 27 лет. Зауру Бештаову было 25 лет, он погиб 8 января, указано в сообщении администрации аула на странице в соцсети "ВКонтакте" от 11 августа.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 23 военных из Карачаево-Черкесии. Всего с начала военной операции власти и силовики к 20.50 мск 14 августа сообщили о гибели на Украине не менее 2406 жителей юга России, в том числе 1238 жителей СКФО и 1167 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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