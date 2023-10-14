Аналитики провели параллели между инцидентом со свиной головой и делом Журавеля

14 октября 2023, 01:14

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Инцидент с подбрасыванием свиной головы к памятнику Ахмату Кадырову в Москве и избиение волгоградца Никиты Журавеля - звенья одной цепи, которые направлены на нагнетание античеченских настроений в России, считают президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев и предприниматель Юни Успанов.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 октября в сети появилось видео, на котором молодой человек подбрасывает свиную голову к памятнику на улице Ахмата Кадырова в Москве.Telegram-каналы сообщили о задержании одного из участников инцидента, но силовые ведомства и власти Чечни не комментировали случившееся.

Правительство Москвы приняло 17 августа 2004 года решение о том, что одна из улиц столицы России получит имя погибшего президента Чечни Ахмата Кадырова. В самом начале улицы, у выхода из станции метро "Бунинская аллея", установили памятник Кадырову. 5 декабря 2011 года неизвестные подбросили к памятнику свиные головы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев заявил 13 октября корреспонденту "Кавказского узла", что, как бы это не казалось странным, но и инцидент с Журавелем, и происшествие со свиной головой - звенья одной цепи.

"Это всё в одном кабинете продумали. Создаются такие очаги управляемых античеченских настроений. В том числе и это происшествие со свиной головой. Кто бы это не сделал, кого бы не задержали, это не просто одиночка, а провокатор, который подбрасывает в русское общество то, что возбуждает враждебность», - считает он.

Причина этой, по его мнению, является необходимость продемонстрировать россиянам хоть какие-то победы. «Это нужно выставить какой-то победой. Раздуваемая античеченская пропаганда должна вроде как послужить сплочению людей внутри России», - полагает Кутаев.

С ним согласен чеченский предприниматель Юни Успанов.

«Это часть тенденции на возбуждение национальной ненависти к чеченцам. Журавель, свиная голова - это в одном ряду. Всё это направлено на нагнетание межнациональной, межконфессиональной розни в России», - указал он.

По мнению собеседника, необходимо было изначально не допускать такую тенденцию. «Журавель должен был сидеть в Волгограде, там его должны были судит. А представители мусульманских регионов просто должны были мониторить, насколько справедливое решение вынесет суд. Не надо было его в Чечню привозить для этого», - считает Успанов.

Напомним, что волгоградец Никита Журавель, который записал видео с сожжением Корана, был задержан 20 мая в Волгограде. На допросе он заявил, что сделал это по указанию спецслужб Украины. Глава СКР распорядился передать дело Журавеля в Чечню, объяснив это обращениями жителей республики, попросивших признать их потерпевшей стороной. Глава Минюста предложил после приговора отправить волгоградца в колонию региона с мусульманским населением. Владимир Путин 13 июня заявил, что Журавель будет отбывать наказание в одном из мусульманских регионов. Решение передать дело Журавеля в Чечню не только противоречит законодательству, но и создает риск пыток волгоградца и угрозу его жизни, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

25 сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео с избиением в СИЗО Никиты Журавеля, арестованного по делу о сожжении Корана. Журавеля избил Адам Кадыров, заявил глава Чечни и похвалил сына за этот поступок. Приближенные главы Чечни одобрили этот поступок, ряд правозащитников выразили возмущение избиением арестованного.

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