Французские СМИ рассказали о семье Могушкова

Старший брат подозреваемого в нападении на школу в Аррасе осужден за по делу о терроризме, сообщила сегодня телесеть BFMTV со ссылкой на источник в полиции. Арестованный в 2019 году по обвинению в подготовке теракта, он был приговорен к пяти годам тюремного заключения по обвинению в пособничестве террористическим преступлениям и к 18 месяцам за оправдание терроризма. В настоящее время он содержится в тюрьме Ла-Сан в Париже, утверждается в публикации на сайте телесети со ссылкой на близкий к делу источник.

Сам подозреваемый Мохамад Могушков недавно стал объектом активного наблюдения со стороны силовиков - его прослушивали и подвергали "физическому надзору". Последняя проверка была 12 октября, но никаких обвинений предъявлено не было, сообщило сегодня издание "Фигаро" со ссылкой на источник в полиции.

В феврале 2014 года власти Франции предприняли попытку выслать семью Могушковых, в которой насчитывается пять детей, в России, сообщило 19 февраля 2014 года France 3 Regions Bretagne. В этот день утром их разбудили пограничники, которые отправили семью в аэропорт. Однако высылке семьи помешали ряд организаций, занимающихся помощью беженцам, которые вступились за них, и семья была освобождена. Практику высылки осудило тогда отделение Федерации Компартии Франции, которое заявило, что семья удовлетворяет всем необходимым критериям - ее члены владеют французским языком, дети успешно получают образование, говорится в публикации.

Почти три года назад, 16 октября 2020 года, в пригороде Парижа был обезглавлен учитель Самуэль Пати, который перед этим на уроке, посвященном свободе слова, демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Предполагаемый убийца был застрелен полицейскими, им оказался 18-летний гражданин России, уроженец Чечни Абдулак (Абдуллах) Анзоров, получивший во Франции статус беженца. Анзорова похоронили на родовом кладбище в селе Шалажи Урус-Мартановского района.

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