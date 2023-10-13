Обвиняемые в осквернении Вечного огня в Нефтекумске получили реальные сроки

13 октября 2023, 05:46

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Суд в Нефтекумске признал двух уроженцев Дагестана виновными в осквернении символов воинской славы России. приговорив их к лишению свободы в колонии-поселении.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 мая стало известно, что силовики завели уголовное дело о реабилитации нацизма против двух уроженцев Дагестана, которые осквернили мемориал "Вечный огонь" в Нефтекумске. Молодые люди были арестованы, 14 мая им предъявили обвинение, а в начале августа дело передали в суд.

Как установили следствие и суд, утром 5 мая осужденные, находясь на аллее Славы городского парка в Нефтекумске, осквернили объект культурного наследия регионального значения «Памятник Вечной Славы». В полицию обратился местный житель, который заметил действия молодых людей и сделал им замечание.

Суд согласился с версией следствия и признал обоих мужчин виновными в групповом осквернении символов воинской славы России 1 . Один из обвиняемых получил полтора года лишения свободы, второй - два года. Отбывать наказание, согласно приговору, оба должны в колонии-поселении, сообщило 12 октября следственное управление СКР по Ставропольскому краю.

В сообщении на сайте ведомства отмечается, что в расследовании уголовного дела принимали участие оперативники ФСБ. Комментариями осужденных или их адвокатов относительно приговора суда "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что астраханские коммунисты после разрушения памятника Ленину обеспокоены участившимися случаями осквернения советских памятников и мемориалов. "В Астрахани, да и по всей России, происходит порча памятников Ленина, оскверняют могилы красноармейцев, бойцов, которые сражались против фашистов, нацистов во Второй мировой войне", - заявил, в частности, первый секретарь Советского райкома КПРФ Виталий Мельников.

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