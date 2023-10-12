Астраханские активисты сочли разрушение памятника Ленину проявлением политической вражды

12 октября 2023, 04:27

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Жители Советского района Астрахани высказываются за восстановление разрушенного памятника Ленину у судостроительного завода, но власти не намерены способствовать этому, а полиция не занимается поиском вандалов, посетовали представители КПРФ. Коммунисты, как и депутат Астраханской облдумы Олег Шеин, связали повторяющиеся атаки на советские памятники с пропагандой ненависти к СССР и левым идеям. Заводской памятник не имел художественной ценности и охранялся государством, отметил руководитель местного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Алексей Резников.

"Кавказский узел" писал, представители КПРФ потребовали расследовать разрушение памятника Ленину у проходной Астраханского судопроизводственного объединения и привлечь виновных к ответственности. Памятник поврежден в ночь с 1 на 2 октября, коммунисты сочли этот инцидент целенаправленной акцией с политическими мотивами.

Разрушенный памятник Ленину был заметным украшением Советского района Астрахани, заявил корреспонденту "Кавказского узла" первый секретарь Советского райкома КПРФ Виталий Мельников.

"Памятник стоял возле КПП завода АСПО (Астраханского судостроительного производственного объединения - прим. "Кавказского узла") более полувека. Это видное место, если ехать по улице Адмирала Нахимова в сторону аэропорта, его с дороги сразу видно. После развала СССР за памятником ухаживали сами рабочие предприятия. Он всегда был ухоженный, территория возле него была облагорожена", - рассказал он.

Мельников лично был на месте 5 октября и утверждает, что до этого дня обломки памятника убраны не были. "Администрация предприятия, как я понимаю, накрыла их сеткой", - отметил он, связав разрушение памятника с "влиянием украинской пропаганды" на молодых людей. "Я ходил по этому району, где был памятник, общался с жителями, с пожилыми людьми, многие из которых ранее работали на этом заводе. Все высказывались, что это очень печально, что его сломали, и они надеются, что тех, кто это сделал, найдут, а памятник восстановят. Они даже готовы оказывать помощь в восстановлении", - сообщил Мельников.

По словам Мельникова, областное отделение КПРФ направило заявления на имя губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, руководству правительства Астраханской области, начальнику МВД и прокурору региона - с просьбой помочь с восстановлением и привлечением к ответственности тех, кто это сделал.

Как утверждает представитель КПРФ, это уже третий случай вандализма в отношении советских памятников в Астрахани, при этом ни по одному эпизоду нападавшие не установлены. Весной подверглись осквернению братская могила красноармейцев на 5-й Керченской улице, а в августе были разрисованы барельефы Ленина, Маркса, Сталина и Энгельса на помещении, где находится астраханский обком КПРФ. "Это сделали два молодых человека, и они до сих пор не найдены. Мы подавали заявление в полицию, но пока тишина. Как и в первом случае, с могилой, виновники так и не были найдены", - сказал Мельников, предположив, что разрушение памятника в Советском районе - "не последняя акция" такого рода.

"Я думаю, нынешнему руководству не слишком-то нужны памятники Ленина. Если они будут их поддерживать, это будет повышение влияния левых сил. А это сейчас нашей власти не нужно", - заключил он.

Разрушенный памятник юридически не находился ни в чьей ответственности, пояснил глава контрольно-ревизионной комиссии областного отделения КПРФ, юрист Тауфик Шарипов. "Насколько мне известно, сейчас за этот памятник никто не отвечает. Когда завод имени Сталина (старое название АСПО - прим. "Кавказского узла") функционировал, его установило управление завода, где-то в 1960-х годах. В 1990-е все стало разваливаться, сейчас завода как такового нет - один цех функционирует и работает охрана. Единого руководства там нет, территория отдана под всевозможные частные предприятия, и они никакого отношения к этому памятнику не имеют. Скорее всего, он на балансе нигде не стоит", - сказал Шарипов корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Шарипова, памятник необходимо восстановить, чтобы он служил сплочению общества и подъему патриотических настроений. "Тем более, недавно Госдума приняла закон о сохранении памятников, представляющих историческую, политическую ценность. Там не сказано, что речь именно о памятниках Ленину, но в целом это тоже подразумевается, об этом даже Владимир Путин как-то говорил. У этого памятника, конечно, есть историческая ценность. Но у нас сейчас "Единой России" это (сохранение памятников Ленина) не надо, другим партиям не надо. Занимается этими памятниками только КПРФ. Мы следили - и там, кстати, сами заводчане его подкрашивали. Мы будем проводить переговоры со всеми предпринимателями, работающими на территории завода, чтобы они помогли восстановить памятник. Так как у нашей партии денег на это нет, и власть их тоже, скорее всего, не выделит", - сказал он.

По мнению Шарипова, разрушение памятника Ленина именно в начале октября не случайно. "В октябре 1993 года разрушили Советский Союз, стреляли, а сейчас разрушили памятник. Мы предполагаем, что это привязано к тем событиям, к расстрелу Белого дома", - предположил он. Также Шарипов подозревает, что в Астрахани действует некая экстремистская антикоммунистическая группировка: он припомнил, что в сентябре 2021 года в Трусовском районе Астрахани было сломано ограждение памятника воинам, погибшим в борьбе за Советскую власть в 1919 году.

"Почувствовав безнаказанность, они пошли уже на преступление, потому что это (разрушение памятника Ленину) - ч.2 ст.214 УК РФ ("Вандализм, совершенный группой лиц по мотивам политической вражды"). Это уже до 5 лет лишения свободы. А в будущем, как мы предполагаем, они устроят более тяжкое преступление. Допустим, на 7 ноября. И мы предполагаем, что это именно направлено на деятельность коммунистической партии, на память об СССР. Процесс декоммунизации, в какой-то мере, происходит и в России, наряду с Украиной и с Казахстаном. Мы бы этого не хотели", - заявил он. Шарипов добавил, что для полиции не составило бы особого труда найти правонарушителей, но "этим никто не занимается".

Депутат Астраханской областной думы Олег Шеин также высказался за восстановление разрушенного памятника: хотя монумент и не представлял особой художественной ценности, его разрушение стало результатом пропаганды ненависти к левым идеям, считает политик.

"У нас есть разные памятники, есть памятники, поставленные в 1920-е годы, которые, безусловно, представляют собой объекты культурного наследия. Например, памятник Ленину в парке 3-го Интернационала. Он необычный, это такой образец скульптурного стиля, который недолго существовал в 1920-е годы и потом исчез. Или, допустим, Ленин на площади Ленина. И есть заводские памятники. Тот, который был в Советском районе, - это обычный заводской памятник, я думаю, что он не был внесен в число объектов культурного наследия. Но у нас много что не внесено в объекты культурного наследия. С другой стороны, это событие имеет очевидный политический подтекст, учитывая ту пропаганду ненависти к левым идеям и к идее революции как таковой, которая у нас без конца и края плещется с экранов центрального телевидения", - сказал Шеин корреспонденту "Кавказского узла".

"Я бы его восстановил - исходя из того, чтоб неповадно было. В знак того, что надо с уважением относиться к собственной истории. Особенно к тем ее страницам, которые людям дали образование, медицину и право на пенсию", - сказал депутат.

Он также напомнил, что это не первый случай ликвидации памятника Ленину в Астрахани. "15 лет назад был уничтожен весьма интересный с точки зрения скульптуры памятник Ленину около администрации Ленинского района. Его увезли как будто бы на восстановление, и там потом найти его следы оказалось невозможно", - заключил Шеин.

Разрушенный памятник не был внесен ни в один из реестров и не является объектом культурного наследия, сообщил руководитель астраханского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Алексей Резников. "Этот памятник не имеет никакой культурной, художественной ценности, и он не подлежит охране со стороны государства", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Если бы памятник относился к числу объектов культурного наследия, его обязаны были бы восстановить. "Например, в реестр объектов культурного наследия входит памятник Ленина, расположенный на площади Ленина. Но у него архитектурная ценность другая - есть авторский коллектив, его делал в свое время известный советский скульптор. И он подлежит всему комплексу мер охраны, которые принимаются в отношении таких объектов. Так же, как и памятник Ульянову на площади Октябрьской, как и могила Ульяновых на старом кладбище, это тоже объекты культурного наследия. А этот памятник, который был разрушен, такой ценности не имеет, это был абсолютно типовой, утилитарный памятник перед входом на завод, скажем так, элемент дизайна", - сказал Резников.

В Астрахани есть немало тревожных ситуаций с объектами культурного наследия - сгоревшие здания, заброшенные здания, которые не защищаются, не подлежат каким-то консервационным мероприятиям, отметил представитель ВООПиК. "Это нас беспокоит. А в данном случае мы не можем говорить о ликвидации объекта культурного наследия", - заключил он.

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