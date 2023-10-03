Разрушенный памятник Ленину в Астрахани. Скриншот фото с сайта КПРФ от 03.10.23, https://kprf.ru/party-live/regnews/221570.html

03 октября 2023, 18:00

Памятник Ленину разрушен в Астрахани

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Представители КПРФ потребовали расследовать разрушение памятника Ленину у проходной Астраханского судопроизводственного объединения и привлечь виновных к ответственности. По их мнению, разрушение памятника - целенаправленная акция с политическими мотивами.

В Астрахани разрушен памятник Ленину, установленный у проходной Астраханского судопроизводственного объединения, сообщило астраханское отделение КПРФ. По мнению представителей партии, это намеренное разрушение."То, что это целенаправленная спланированная акция, совершенная по политическим мотивам, сомневаться не приходится. И время совершения варварских действий тоже выбрано как будто не случайно - накануне очередной годовщины расстрела Дома Советов", - говорится в сообщении на сайте КПРФ.

Памятник поврежден в ночь с 1 на 2 октября, говорится в заявлении о преступлении, направленном на имя главы областного управления МВД. Представители .КПРФ просят полицию разобраться в случившемся и привлечь виновных к ответственности, следует из текста заявления, опубликованного на сайте партии. 

Как следует из фото, приложенного к публикации, от памятника на постаменте остались лишь ноги, осколки памятника лежат рядом с постаментом.

Председатель контрольно-ревизионной комиссии областного отделения КПРФ, бывший сотрудник полиции Тауфик Шарипов,  считает, что снос  был организован. "Предполагаю, что это было сделано специально. Видимо, подогнали крупный автомобиль, накинули на памятник трос и дернули. Потому что железобетонную статую простой легковушке не сломать", - процитировал сегодня его слова "Арбуз".

К 17.50 мск власти Астрахани на своем сайте и в telegram-канале не прокомментировали сообщение о разрушении памятника. Также сообщений по этому поводу нет на странице в соцсети "ВКонтакте" администрации Советского района Астрахани, на территории которой находился памятник.

"Кавказский узел" также писал, что Кировский районный суд Астрахани приговорил трех астраханцев к лишению свободы на сроки от трех до семи лет, признав их виновными в осквернении памятников деятелям культуры Востока.

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Автор: "Кавказский узел"

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