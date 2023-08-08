Дошло до суда дело об осквернении Вечного огня в Нефтекумске

08 августа 2023, 07:37

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Передано в суд уголовное дело двух жителей Дагестана, которые обвинены в осквернении Вечного огня в Нефтекумске.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 мая стало известно, что силовики завели уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении двух уроженцев Дагестана, которые осквернили мемориал "Вечный огонь" в Нефтекумске. 14 мая им было предъявлено обвинение по указанной статье.

В Нефтекумске завершено расследование дела об осквернении мемориала "Вечный огонь", пишет 7 августа "Лента.ру" со ссылкой на Следственное управление Следственного комитета России по Ставропольскому краю.

Сейчас 28-летний и 31-летний жители Дагестана находятся под стражей, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения, информируют РИА "Новости".

"Кавказский узел" также писал, что 28 марта 2022 года три жителя Кочубеевского района Ставропольского края были задержаны после того, как справили нужду в Вечный огонь у обелиска "Вечная слава" в Невинномысске.

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