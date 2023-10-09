Перевод аниме Миядзаки на кабардинский язык привлек внимание пользователей Telegram

09 октября 2023, 06:42

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Семейная пара Жагуповых из Нальчика перевела на кабардинский язык мультфильм "Унесенные ветром" японского режиссера Хаяо Миядзаки. По их словам, премьерный показ на открытой городской площадке собрал зрителей разных возрастов. Пользователи Telegram поддержали начинание нальчан.

Хачим и Лилианна Жагуповы из Нальчика перевели на кабардинский язык аниме "Унесенные призраками" Хаяо Миядзаки.

По словам Жагуповых, они с супругой смотрели мультфильм, когда у них возникла идея перевести его на кабардинский язык. В соцсетях они нашли единомышленников, бесплатно им помогла владелица студии дубляжа и через несколько месяцев перевод был готов, пишет 8 октября телеграм-канал Mash Gor.

Переведенный мультфильм был показан на открытое площадке в Нальчике. Супруги признались, что хотели, чтобы не только молодые люди посмотрели аниме, но "может, люди и постарше". И, по их словам, на премьерный показ пришла не только молодежь, но "были люди более старшего поколения".

По словам супругов, они опубликовали в интернете объявление, что ищут актеров, пусть даже не профессиональных, а просто желающих поучаствовать в проекте. И те, кто откликнулся, сразу подошли.

Публикация в телеграм-канале набрала по данным на 05.00 мск сегодня, 9 октября более 100 лайков и 60 комментариев. Пользователей заинтересовал перевод. "Если каждый регион переведет хоть часть фильмов-мультфильмов на родной язык, то и дети его учить будут, и язык сохранится", - считает Alma Amarillo.

"Вспомнил Винни-пуха на разных языках. Хочется видеть больше разнообразия", - написал Ali.

"Вот тебе и хорошая, добрая новость", - отметил безымянный пользователь.

24 июля 2018 года Госдума приняла поправки к закону "Об образовании", предполагающие изучение государственных языков республик России "на добровольной основе". Законопроект возмутил жителей национальных регионов, которые увидели в нем угрозу для существования языков и культуры своих народов, говорится в справке "Кавказского узла" "Пять фактов про новый закон о родных языках".

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