Жители поселка в Волгограде потребовали увеличить число маршруток

08 октября 2023, 18:39

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Жителям волгоградского поселка Дар-Гора сложно доехать до работы или поликлиники в часы пик из-за переполненных маршруток и отсутствия другого транспорта, заявили сегодня участники схода и потребовали увеличить частоту рейсов на маршрутах. Представитель мэрии пообещал собравшимся решить проблему в течение двух недель.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2022 года жители Красноармейского района Волгограда собрали почти 4000 подписей под обращением к губернатору с просьбой сохранить востребованный у пассажиров маршрут №83. Мэрия оставила маршрут после возмущения жителей и вмешательства прокуратуры и УФАС.

Участники схода озвучили претензии к властям и перевозчикам

Сегодня в 10 мск жители нескольких улиц частного сектора вышли на сход в поселке Дар-Гора в Ворошиловском районе Волгограда, чтобы обсудить проблему недоступности и низкого качества работы общественного транспорта. Собрание, в котором приняли участие 32 местных жителя, проходило под дождем на площадке у магазина «Продукты», передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на месте схода.

На встречу прибыл руководитель департамента городского хозяйства администрации Волгограда Сергей Комлев и перевозчики – владельцы маршрутных такси №4 и 10С. В ста метрах от места схода стояла машина ДПС. Полицейские в происходящее не вмешивались и все время, пока длилось мероприятие, находились в автомобиле.

Историю проблемы рассказал корреспонденту "Кавказского узла" студент колледжа Александр Егоров. По его словам, в 2018 году, во время проведения чемпионата мира по футболу, власти «почему-то отменили автобус». Перевозку пассажиров доверили маршрутным такси, но они не справляются с потоком пассажиров.

"Особенно это заметно в часы пик. Люди в салоне висят друг на друге. Там, ниже по (улице) Елецкой, людям вообще нереально сесть. Маршрутки просто мимо проезжают. Ну и как добираться на работу и в школу? Я, например, постоянно на первую пару в колледже опаздываю. Мне уже предупреждение педагоги вынесли", - пожаловался молодой человек.

В разговор вступил перевозчик маршрута №4 Александр Вакуленко. Он признал проблему, но назвал ее несущественной. "И департамент (городского хозяйства мэрии), и мы (перевозчики) – все мы стараемся возить людей и довозить их до мест назначения", - заявил Вакуленко.

На вопрос корреспондента, почему люди жалуются на недостаток маршрутных такси и удобно ли владельцам маршрутов работать в этом районе, перевозчик пожал плечами: «Работать удобно и маршрутов (№4) вроде хватает – 22 машины. Есть еще маршрут 10С. Хватает мощностей. Автобус здесь не нужен».

Участник схода Сергей Иванюк не согласился с доводами перевозчика. Он резко высказался по поводу качества перевозок. "Ни один маршрут так отвратительно не ходит в городе, как здесь. Маршруток, может быть, и хватает, но график их движения не контролируется никоим образом. Водители хамят, маршрутки грязные, сидения засранные, облезлые. Стыдно людей так возить. Если вы владелец маршруток, западло выходить с такими машинами на маршрут", - возмутился мужчина.

Корреспонденту "Кавказского узла" Сергей Иванюк пояснил, что 20 лет проживает с семьей на улице Немировича Данченко. По словам мужчины, "раньше (до отмены автобуса) проблема пассажирских перевозок не была в этом микрорайоне столь острой". Мужчина не раз писал жалобы в администрации города и Ворошиловского района.

"Последнюю жалобу через интернет-приложение отправлял в мэрию месяц назад. Получал на все свои обращения отписки, что они ничего сделать не могут. Ничего не объясняют. Здесь клубок проблем. Помимо маршруток - нет тротуаров, помойки переполнены, грязь кругом", - сказал Иванюк.

Вернувшись к теме маршрутных такси, он в качестве положительного примера привел работу других маршрутов. Там, по его мнению, следят за порядком в салонах и не нарушают график движения. "А здесь (в салонах маршруток №4 и 10С) подлокотники облезлые. Там такой слой грязи – заходить противно. Бабушка вошла. Водитель тронулся – бабушка упала. Скотское отношение к людям. Именно на этих двух маршрутах… Надо менять отношение к людям. Сделали водителю замечание, что он курит за рулем. Он остановился, раздал деньги людям и отказался дальше ехать. Дверь у него не открывается. На каждой остановке затык. Если мы не можем на водителей повлиять, вы, как хозяин, на них влияйте", - обратился Иванюк к Александру Вакуленко.

Перевозчик попросил мужчину назвать лицензионный номер маршрутного такси, на что Иванюк заметил, что не стал записывать номер.

По его словам, на ближайшей остановке "сейчас в дождь люди стоят по колено в грязи". "Администрация не реагирует вообще. Столько жалоб написал, фотографий столько отправил. Ноль эмоций", - сказал участник схода.

Улицы Волгограда сегодня затоплены после дождя, это создало проблемы пешеходам и водителям, сообщили горожане и упрекнули чиновников за недостаточную эффективность ливневой канализации.

Возмущением поделилась и немолодая женщина, представившаяся Александрой. "Десятку вообще не дождемся. В магазин доехать нереально. В четверку заходим, как скоты – салон переполнен. Где безопасность перевозки людей? На работу добираюсь, на (улице) Хорошева. Минут 30 ждем маршрутку. Потом начинаем ему (перевозчику) звонить. Трубки брать перестал", - рассказала она.

Участница схода Елена Иванюк вступила в диалог с главой департамента городского хозяйства Сергеем Комлевым и обратила его внимание на нехватку маршрутных такси в этом районе. "Утром они идут более-менее регулярно. Но из-за большого количества людей, желающих уехать, такого количества маршруток недостаточно. В салоне маршрутки пассажиры не просто стоят, а набиты там, как селедки в банке. А вот вечером маршрутки вообще перестают ходить. Часами их ждем. И я вот всегда думаю: а если человеку нужно в больницу или из больницы домой? Это вообще как? Как добираться?" - сказала чиновнику женщина.

Представитель мэрии пообещал решить проблему в течение двух недель

Сергей Комлев сообщил собравшимся, что о сходе узнал из объявления, размещенного в интернете, и «приехал, чтобы выяснить проблему у жителей района». "Мы поставили своих специалистов. Они проводят мониторинг. Вы абсолютно правы. Есть проблема, и ее нужно решать. Мы ее пытаемся решать. Как я понимаю, сейчас проблема именно в расписании и в регулярном его выполнении, и в увеличении машин в час пик", - сказал глава департамента.

Сергей Комлев попросил собравшихся перечислить ему «болевые точки»: места, откуда трудно добраться. Елена Иванюк назвала остановку на улице Хорошева. "Полчаса для людей ждать – уже привыкли – не проблема. Но когда час ждут, и водитель, перевозчик на звонки и смски не отвечают – это уже ни в какие ворота не лезет. Особенно когда плохая погода. Здесь очень большой поселок. Нужны автобусы. Почему их убрали? Дорог нет, тротуаров нет. Как быть маломобильным гражданам?" - спросила чиновника женщина.

Сергей Комлев не смог назвать причину отмены автобусов в этом районе, сказав лишь, что случилось это давно - несколько лет назад. В то же время он признал, что этот вопрос входит в компетенцию его департамента, и он готов его решать.

Дискуссия длилась 40 минут. После того, как Сергей Комлев пообещал собравшимся решить проблему в течение двух недель, люди стали расходиться. Перед уходом они поставили свои подписи под коллективным обращением граждан в администрацию города. За полчаса было собрано 32 подписи.

Жители района подтвердили проблему с общественным транспортом

После схода корреспондент «Кавказского узла» обошел ближайшие остановки общественного транспорта. Некоторые из них действительно были неухоженными. В дождливую погоду подходы к ним затруднены из-за луж и грязи. Сегодня, в воскресенье, маршрутные такси ходили там часто и полупустые. На остановке «ГСК Елецкий» ожидала маршрутку №4 сотрудница кардиоцентра, представившаяся Полиной. Женщина заявила, что «устала от тягот транспортных проблем».

"От центра города проехать (на Дар-гору) невозможно. Утром и вечером они (маршрутки) переполненные мимо проезжают. У меня на работу на дорогу по два часа уходит, вместо семи минут. Пешком идти полчаса. Но как по такой погоде: в дождь, слякоть, грязь или зимой в лютые морозы?" - возмутилась врач кардиоцентра.

Работница продуктового магазина Маргарита Гасанова рассказала, что ее супруг работает в другом районе города, а трое малолетних детей посещают школу №148. "Маршрутки всегда переполнены. Дети в школу пешком ходят вот в такую [дождливую] погоду. Хотелось бы, чтобы автобусы ходили или маршруток побольше пустили, чтобы все помещались. Под выходные долго ждем маршрутки. Кругом ямы, все затоплено. Ничего не хотят делать", - пожаловалась она.

По словам Гасановой, ее соседки-пенсионерки с большими трудностями добираются до поликлиники, которая расположена на улице Елецкой примерно в трех километрах. "Школа недалеко от нашего дома. Но зимой тяжело будет детям туда ходить по холоду. Не будем их пускать (в школу). Не знаем, почему автобусы отменили", - посетовала Маргарита Гасанова.

Хозяйка магазина «Продукты» Татьяна Шаталова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что сама не сталкивается с проблемой общественного транспорта, так как ездит на автомобиле, но ее родители – люди престарелые и больные - страдают.

"Родители у меня пенсионеры. Страдают от этого. Не могут отсюда уехать. Приходится вызывать такси. А это дорого. Маршруток постоянно нет или идут (переполненные), не останавливаясь. У меня видеокамеры стоят, можно посмотреть. Люди часами стоят на остановках. Мама в поликлинику ездит: проблемы с ногами. В маршрутке она стоять не может. Ездит в поликлинику на такси, 500 рублей в одну сторону. Пенсия у нее 10 тысяч рублей. А в поликлинику ездит часто, вся пенсия на такси уходит. Дедушка (отец) подрабатывает сторожем. Не может до работы добраться. Получается, старики в нашем районе изолированы", - рассказала она, добавив, что с жалобами в мэрию и в надзорные органы не обращалась.

Во дворе одного из частных домов на улице Сафонова корреспондент "Кавказского узла" встретил немолодую супружескую пару Кочетовых. Алексей Кочетов рассказал, что транспортной проблеме в их районе около трех лет. "И раньше здесь с автобусами туго было. И в советские времена жаловались люди, и в постперестроечные. Но когда автобус отменили, совсем швах настал. Ну что, неужели нельзя было посчитать в мэрии, сколько нужно маршруток на количество людей, здесь проживающих? Беда прямо", - возмутился он.

Его супруга Антонина пояснила, что она с мужем гостит здесь у сестры. Сестры живут в этом районе с самого рождения. Женщина обратила внимание на проблему с использованием льгот на проезд. "Мы, старики, получаем проездные на общественный транспорт. Но использовать в маршрутках здесь мы их не можем. Водители отказываются предоставлять прибор для считывания проездных (валидатор). Говорят, у них его нет. Ну и где тут у нас льготы? Значит, те, кто живет в благополучных районах Волгограда, используют свои льготные права на проезд, а мы ущемлены. Значит, наши права нарушены. Возмутительно", - сказала Антонина Кочетова.

Юрист указал на ответственность департамента мэрии за организацию перевозок

Организация пассажирских перевозок регулируется Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ…» № 220-ФЗ, а также иными федеральными законами и нормативными актами, указал юрист Сергей Иващенко, ознакомившись с транспортной проблемой жителей Дар-Горы.

По его словам, организацию перевозок по муниципальным маршрутам осуществляют уполномоченные органы местного самоуправления, согласно Федеральному закону № 220-ФЗ. Тот же уполномоченный орган – в случае с Волгоградом это департамент городского хозяйства мэрии – имеет полномочия изменить вид регулярных перевозок, «если данное решение предусмотрено документом планирования регулярных перевозок».

"Таким образом, мэрия правомочно отменила автобусное сообщение в этом районе города и заменила обслуживание пассажиров маршрутными такси. Но, судя по остроте возникшей проблемы, чиновники элементарно не посчитали, не сопоставили мощности перевозчиков с масштабом пассажиропотока. И не отследили качество предоставляемых услуг и соблюдение графика перевозок", - сказал юрист.

В случае, если департамент городского хозяйства не решит проблему некачественного и опасного обслуживания пассажиров, Сергей Иващенко посоветовал гражданам обратиться с жалобами в надзорные и контролирующие органы – в прокуратуру, Роспотребнадзор и в Госавтоинспекцию.

"Если же некачественное обслуживание закончилось травмами в маршрутке, советую пострадавшим обратиться с заявлениями в полицию или в суд", - сказал Сергей Иващенко корреспонденту "Кавказского узла".

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