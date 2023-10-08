Волгоградцы пожаловались на подтопления улиц после дождя

08 октября 2023, 16:43

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Улицы Волгограда затоплены после дождя, это создало проблемы пешеходам и водителям, сообщили горожане и упрекнули чиновников за недостаточную эффективность ливневой канализации.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2018 года власти Волгограда объявили режим ЧС после того, как в городе выпала двухмесячная норма осадков. Ливневая канализация частично отвела воду, однако оставшиеся потоки смыли грунт с откосов и склонов, из-за чего на дорогах образовались наносы. В городе оказались затопленными маршруты скоростных трамваев. Пользователи соцсетей тогда раскритиковали власти за неподготовленную к последствиям дождей инфраструктуру города.

Улицы Волгограда сегодня оказались затопленными после сильного дождя, сообщает V1.ru. "Микрорайон Тулака, улица Ярославская. Вода льется и с неба, и даже из-под земли. Видимо, осадков выпало столько, что ливневка просто не успевает справляться. Вода вырывается из-под люка, смешивается с общим потоком и уносится вниз, к Волге", - приводит издание слова одного из своих читателей.

По словам другого волгоградца, под водой оказалась проезжая часть улицы Первая продольная в Краснооктябрьском районе, а уровень воды на проспекте Ленина около улицы Библиотечной доходит до бампера "среднестатистическому кроссоверу", в результате скорость движения машин по дороге снизилась до минимальной, а троллейбусы остановились, пишет издание.

Публикация проиллюстрирована видеороликом, снятым очевидцем на Первой продольной улице. На кадрах видно, что водой затоплена не только проезжая часть, но и прилегающая территория. Автомобили движутся по улице на небольшой скорости, при этом уровень воды доходит до днища кузова некоторых легковых автомобилей.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Волгограде умеренный дождь при температуре +14 градусов, скорость ветра 9 метров в секунду. В ночь на 9 октября также ожидается умеренный дождь, температура воздуха понизится до +12 градусов, скорость ветра уменьшится до 8 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Аналогичный ролик, смонтированный из видеозаписей, сделанных очевидцами из салонов автомобилей на нескольких городских локациях, опубликовало сегодня информагентство "Высота 102". Жители города сообщают о потопе в Центральном, Краснооктябрьском и Кировском районах, при этом горожане возмущены, что подтопления улиц происходят регулярно в одних и тех же местах, пишет агентство.

"По 39-й Гвардейской в сторону Тракторного затор, в обратную сторону еще хуже. На «Авангарде» дорогу просто нигде не перейти. Эту проблему, видимо, никак не решить", - приводятся в публикации слова жителя Волгограда.

Два видеоролика, на которых показаны затопленные улицы и медленно едущий транспорт, размещены сегодня также в сообществе "Жесть Волгограда", на которое подписаны 125 тысяч пользователей "ВКонтакте".

По состоянию на 16.33 мск, под публикацией размещены три комментария. "Кто-нибудь знает, в городе есть ливневки??" – написала автор одного из них, Татьяна Коляновна. "Татьяна, нету... А они были", - ответил Андрей Симонов. "Ничего удивительного! Всегда так, когда дожди", - заметил Николай Мартынов.

На неэффективность ливневой канализации обратили внимание и пользователи Telegram в комментариях к публикации V1.ru. "Чистить ливневки надо, а не [получать] только деньги", - написал, в частности, Алексей Зарубин.

"Ужас, центр города, невозможно перейти дорогу, от слова совсем. Только плыть!" – возмутилась Елизавета Елизавета. "Ничего не меняется... Как ливень, так потоп... Где ливнёвки??? Кто-нибудь за ними будет когда-нибудь следить, а не бабки в карман складывать?" – написала Мария.

"Их [ливневок] просто недостаточно!!! На проспекте Ленина. Там машины - тонут, но у богатых из администрации высокие внедорожники, им [все равно]", - высказал мнение Анти Гона. "Чем больше ремонтируют дороги, тем меньше остаётся ливневок. Их просто хоронят под асфальтом", - предположила Наталия Маливанова.

Мэрия Волгограда на своей странице во "ВКонтакте" и в своем телеграм-канале не прокомментировала к 16.33 мск ситуацию с подтоплениями улиц.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.