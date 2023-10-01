Комментарий в чате оппозиционного канала привел жителя Чечни к штрафу

01 октября 2023, 21:53

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Суд оштрафовал жителя Чечни Адама Мадаева из-за комментария, оставленного в чате оппозиционного властям республики телеграм-канала 1ADAT*.

Как сообщал "Кавказский узел", в июле 2021 года Заводской суд Грозного признал ряд публикаций Telegram-канала 1Adat экстремистскими, а также признал запрещенными интернет-ресурсы движения, а в мае 2022 года Верховный суд Чечни признал само движение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

Решение по делу Адама Мадаева вынес городской суд Гудермеса.

Как следует из постановления, опубликованного на сайте суда, житель Чечни зарегистрировался в чате как "Adam" (имя пользователя "shishan63") и оставил комментарии, которые полиция сочла экстремистскими и приводящими к "межнациональной и религиозной розни". Текст комментариев не приводится. По решения суда Адам Мадаев привгорне к штрафу в 10 тысяч рублей.

Его оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Отметим, что вмененная Мадаеву статья - 20.3.1 КоАП РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, или обязательные работы на срок до ста часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

В Чечне периодически происходят случаи преследования критиков властей. Так, в сентябре 2020 года широкий резонанс в России вызвало видео, на котором обнаженный человек, назвавшийся Салманом Тепсуркаевым, садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с каналом 1Adat*.

Авторы канала заявили, что модератора их чата похитили и публично унизили силовики, говорится в справке "Кавказского узла" "Пытки за ADAT*: за что унизили критика Кадырова". На "Кавказском узле" также опубликована биографическая справка о Салмане Тепсуркаеве, чья судьба с начала сентября 2020 года остается неизвестной.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

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* Заводской суд Грозного признал ряд публикаций Telegram-канала 1Adat экстремистскими, а также назвал запрещенными интернет-ресурсы движения 1Adat.

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