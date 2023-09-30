Участник митинга в Магасе обвинен в нападении на силовиков

30 сентября 2023, 15:24

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Уроженцу Ингушетии Ибрагиму Картоеву предъявлено обвинение в нападении на силовиков во время митинга в Магасе, сообщил адвокат. Явка Картоева с повинной может быть расценена в суде как смягчающее обстоятельство, отметил он.

Как писал "Кавказский узел", 25 сентября участник митинга в Магасе против передела границы с Чечней, объявленный в федеральный розыск в 2019 году, сдался полиции. 28 сентября стало известно, что суд в Ессентуках обязал его отбывать домашний арест по месту жительства в Ингушетии. До явки в полицию мужчина не скрывался, он работал вахтовым методом на севере, рассказал его адвокат Хусейн Гулиев.

Арестованный был заподозрен в применении опасного насилия к представителю власти. По мнению адвоката, опасного для жизни насилия его подзащитный не применял, и защита будет добиваться переквалификации дела на менее тяжкую статью. По словам Гулиева, его подзащитный, когда силовики начали разгонять митингующих, пытался помешать их действиям, бросив в их сторону металлическое ограждение.

Мера пресечения уроженцу Ингушетии Ибрагиму Картоеву избрана 28 сентября на два месяца, сообщил его адвокат Хусейн Гулиев. "Вероятно, за это время расследование уже может завершиться. Ему предъявили обвинение по статье 318, часть 2 1 в рамках общего дела. По этому делу уже проведены все экспертизы и другие действия, и нет смысла затягивать следствие. Мы надеемся, что до суда дело дойдет по части первой статьи 2 . Потому что вменяемое ему не причинило вреда здоровью сотрудников полиции", - рассказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что имеется видеозапись, на которой видно, что Картоев не причинял вреда силовикам.

Адвокат отрицает, что его подзащитный находился в розыске. "Таких документов, о его розыске, нет. Он находился в Мурманске, ни от кого не скрывался. Ему позвонили оперативники и предложили встретиться. Он назвал свой адрес в Мурманске, они приехали и вместе с ним вернулись. Он фактически сделал явку с повинной", - сказал Хусейн Гулиев.

Явка с повинной может быть учтена в суде как смягчающее обстоятельство, считает адвокат. "Его четыре с лишним года никто не искал, он вахтовым методом работал в Мурманске водителем, летал туда-сюда, покупал билеты, и никто его не останавливал, не допрашивали. Картоев просто не знал, что он нужен полиции", - рассказал Гулиев, отметив, что сейчас Картоеву 28 лет, он не женат.

Напомним, 26 марта 2019 года протестующие в Магасе не стали расходиться после санкционированного митинга. На следующий день силовики попытались их разогнать, и произошли стычки с активистами. С начала апреля 2019 года в республике начались массовые аресты оппозиционеров.

Семь лидеров ингушского протеста были обвинены в создании экстремистского сообщества и участии в нем. В декабре 2021 года суд приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к семи с половиной годам. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о деле лидеров ингушского протеста". Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

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