Участник митинга в Магасе отправлен под домашний арест

29 сентября 2023, 07:16

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Суд в Ессентуках отправил под домашний арест жителя Ингушетии, задержанного по подозрению в нападении на силовиков на митинге в Магасе. До явки в полицию мужчина работал вахтовым методом на севере, рассказал его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 25 сентября участник митинга в Магасе против передела границы с Чечней, объявленный в федеральный розыск в 2019 году, сдался полиции. Житель Малгобека задержан в Ессентуках по подозрению в применении насилия к представителям власти, сообщил адвокат Хусейн Гулиев.

Явившегося в полицию участника митинга в Магасе поместили под домашний арест, сообщил 28 сентября в своем телеграм-канале правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Арестованный подозревается в применении опасного насилия к представителю власти, сообщил адвокат Хусейн Гулиев. По мнению адвоката, опасного для жизни насилия его подзащитный не применял, и защита будет добиваться переквалификации дела на менее тяжкую статью, сообщила 28 сентября "Фортанга". "Потерпевший по нашему уголовному делу — по нему имеется судебно-медицинское заключение, в соответствии с которым четко сказано, что он никакого вреда здоровью не получил", - процитировало адвоката издание в своем телеграм-канале.

По словам Гулиева, его подзащитный, когда силовики начали разгонять митингующих, пытался помешать их действиям, бросив в их сторону металлическое ограждение.

Адвокат подчеркнул, что подозреваемый не длительное время находился в розыске и не скрывался: к его родителям приезжали силовики и, когда с ним связались, он сообщил свое местонахождение и заявил о готовности прибыть к ним. Все время до явки в полицию он работал вахтовым методом на севере.

По словам адвоката, в полиции с его подзащитным общались "предельно вежливо", и никаких жалоб у него нет. Он будет находиться под домашним арестом по месту жительства в Ингушетии, говорится в публикации.

Напомним, 26 марта 2019 года протестующие в Магасе не стали расходиться после санкционированного митинга. На следующий день силовики попытались их разогнать, и произошли стычки с активистами. С начала апреля 2019 года в республике начались массовые аресты оппозиционеров.

Семь лидеров ингушского протеста были обвинены в создании экстремистского сообщества и участии в нем. В декабре 2021 года суд приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к семи с половиной годам. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о деле лидеров ингушского протеста". Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

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