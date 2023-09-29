ЕСПЧ признал бывшего охранника Кадырова жертвой пыток в колонии

29 сентября 2023, 14:06

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Бывший сотрудник службы безопасности президента Чечни Аюб Тунтуев подвергся в колонии пыткам со стороны силовиков, заявил ЕСПЧ и назначил наследнице Тунтуева компенсацию в 12,5 тысячи евро.

Как писал "Кавказский узел", 15 мая 2008 года Верховный суд Чечни приговорил бывшего сотрудника службы безопасности президента Чечни Аюба Тунтуева к 24 годам колонии по делу о теракте в 2005 году. 12 марта 2019 года Тунтуев, который должен был выйти на свободу в 2030 году, был найден мертвым в медчасти колонии во Владимирской области. Перед этим, в августе 2018 года, защита подала в ЕСПЧ жалобу о давлении на Тунтуева и пытках, при этом сам заключенный никогда не говорил о желании покончить с собой, но сообщал об угрозах в свой адрес.

Записи камер видеонаблюдения и осмотр тела Аюба Тунтуева не подтвердили версию его родных о смерти после избиения в колонии, заявил Следственный комитет. Адвокат заключенного указал, что версия о суициде Тунтуева "абсолютно неприемлема".

Европейский суд по правам человека признал Аюба Тунтуева жертвой пыток и обязал власти России выплать его наследнице Хеди Расуевой 12,5 тысячи евро, говорится в решении, опубликованном 28 сентября на сайте ЕСПЧ.

Рассмотрев жалобу, поданную в августе 2018 года, суд пришел к выводу, что 17 мая 2016 года Тунтуева били по почкам, груди и голове на территории колонии во Владимирской области и угрожали сексуальным насилием и отравлением "два человека в штатском", чтобы заставить его признаться. "Позже в тот же день, а затем 20 мая 2016 года, заявителю угрожали сотрудники [силовой структуры], которые требовали, чтобы он отказался от своего права на адвоката и молчал о жестоком обращении", - говорится в публикации.

Напомним, 2 августа 2017 года суд признал Тунтуева участником нападения на псковских десантников в 2000 году, и срок его заключения был увеличен на 11 месяцев. Осужденный не согласился и с этим приговором.

Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал закон о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта того же года. 16 сентября 2022 года Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что они были поданы до этого дня.

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