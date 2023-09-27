Заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. Кадр видео "Кавказского узла" https://www.youtube.com/watch?v=evDIGJymT18

27 сентября 2023, 11:22

Суд признал бездействие следствия в деле журналиста Магомедова

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Суд в Махачкале обязал следователей провести проверку действий полицейских, задержавших на одиночном пикете журналиста Магомеда Магомедова. Журналист счел победой итог повторного рассмотрения иска в суде.

Как писал "Кавказский узел", 23 августа Верховный суд Дагестана отменил решение Советского райсуда Махачкалы и направил на новое рассмотрение дело заместителя главного редактора "Черновика" Магомеда Магомедова, требовавшего привлечь к ответственности полицейских, которые задержали его на пикете.

11 июля 2022 года полицейские задержали Магомеда Магомедова, вышедшего в Махачкале на одиночный пикет в поддержку своего коллеги Абдулмумина Гаджиева. Полицейские объяснили задержание тем, что решили убрать плакат с глаз главы Совета Федерации Валентины Матвиенко, кортеж которой должен был проезжать в этом месте. Магомедов направил заявление в Следком с требованием привлечь к уголовной ответственности полицейских, которые, по его мнению, незаконно помешали его одиночному пикету и превысили должностные полномочия. Спустя год он обжаловал бездействие следствия, однако суд в Махачкале отказался удовлетворить его требования.

26 сентября Советский райсуд Махачкалы частично удовлетворил требования Магомеда Магомедова и его юридического представителя и обязал следствие провести проверку заявления Магомедова и решить вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников полиции, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат, представлявший интересы Магомедова в суде.

По словам адвоката, ключевые требования, с которыми они обращались в суд, удовлетворены. "Они должны провести проверку по его заявлению и принять решение [о возбуждении уголовного дела либо об отказе в возбуждении уголовного дела]", - сказал он.

Решение районного суда вступит в законную силу через 10 дней после вынесения, если его не обжалует противоположная сторона, пояснил адвокат. "Если никто не обжалует, через десять дней решение вступит в силу, и они обязаны исполнять", - отметил юрист.

Сам Магомед Магомедов сказал корреспонденту «Кавказского узла», что удовлетворен решеним суда. "Суд удовлетворил то, что мы и требовали, поэтому это можно считать победой", - отметил он.

При этом журналист не исключил, что следственные органы будут обжаловать это решение в Верховном суде Дагестана. "Мы полагаем, что следственные органы будут обжаловать данное решение в Верховном суде (Дагестана). Будем ждать решения Верховного суда (Дагестана)", - сказал Магомедов.

Практика обжалования спорных действий сотрудников полиции уместна везде, и каждое такое заявление дисциплинирует сотрудников, считает журналист "Нового дела" Идрис Юсупов. "Это каким-то образом их дисциплинирует и показывает, что их [спорные] действия не останутся без внимания. Действительно, человек, находясь даже при исполнении, будет думать - выполнять или не выполнять какие-то незаконные приказы", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что практика подачи заявлений на незаконные действия любых структур должна стать нормой для общества.

Напомним, 16 января силовики также задержали Магомеда Магомедова и Идриса Юсупова, которые намеревались провести одиночные пикеты в защиту Абдулмумина Гаджиева. Журналистов увезли в Советский райотдел полиции Махачкалы, объяснив задержание тем, что получено сообщение об организации массовых беспорядков. Спустя несколько часов журналисты были освобождены. 17 апреля Магомед Магомедов подал административный иск, в котором оспорил законность действий полицейских. Идрис Юсупов также добивается проверки действий силовиков.

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Примечание:

"Реакции на пикеты в поддержку Гаджиева показали возросший интерес к его делу", "Суд отказался исключить показания Тамбиева из списка доказательств", "Обвинение затормозило судебный процесс по делу Абдулмумина Гаджиева".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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