Суд отправил на пересмотр жалобу Магомедова на бездействие следствия

23 августа 2023, 23:58

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Верховный суд Дагестана отменил решение суда первой инстанции об отказе признать бездействие следствия по заявлению заместителя главного редактора "Черновика" Магомеда Магомедова и направил дело на пересмотр. Магомедов требует привлечь к ответственности полицейских, которые задержали его на пикете в поддержку Абдулмумина Гаджиева.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2022 года Магомед Магомедов направил заявление в управление Следкома России по Дагестану с требованием привлечь к уголовной ответственности полицейских, которые, по его мнению, незаконно помешали его одиночному пикету и превысили должностные полномочия. Спустя год он обжаловал бездействие следствия, однако райсуд в Махачкале отказался удовлетворить его требования. Журналист и его адвокат обратились в Верховный суд Дагестана. В апелляции указано, что следствие безосновательно проигнорировало заявление Магомедова с требованием привлечь к ответственности полицейских, а суд, отказавшийся признать бездействие следствия, нарушил требования закона.

11 июля 2022 года полицейские задержали заместителя главного редактора "Черновика" Магомеда Магомедова, вышедшего в Махачкале на пикет в поддержку Абдулмумина Гаджиева. Также был задержан снимавший пикет журналист, корреспондент "Кавказского узла" Мурад Мурадов (включен в реестр иностранных агентов). Их отвезли в УМВД по Советскому району и в тот же день освободили. Полицейские объяснили задержание тем, что решили убрать плакат с глаз главы Совета Федерации Валентины Матвиенко, кортеж которой должен был проезжать в этом месте.

Сегодня Верховный суд Дагестана частично удовлетворил требование заместителя главного редактора "Черновика" Магомеда Магомедова, отменив решение Советского районного суда и отправил дело на новое рассмотрение.

Магомедов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что уже спустя два дня после задержания на пикете обратился в следственное управление Следкома России по Дагестану с заявлением о превышении полицейскими должностных полномочий и с требованием привлечь их к уголовной ответственности. Через год Магомедов подал жалобу на бездействие следствия. Однако суд первой инстанции, выслушав все стороны, признал незаконным лишь то, что Магомедова не уведомили о перенаправлении его заявления из Следственного управления Следкома России по Дагестану, куда оно первоначально поступило, в МВД Дагестана.

В апелляции в Верховный суд Магомедов требовал удовлетворить его требования не частично, а в полной мере, то есть не только известить о ходе расследования его заявления и о результатах этого расследования, но и "обязать следственные органы расследовать преступление", которое, по мнению Магомедова, совершили сотрудники полиции, прервав одиночную акцию и доставив в его отдел полиции. "Суд принял решение, что необходимо вернуть все материалы дела в суд первой инстанции и рассмотреть в новом составе", - отметил Магомедов.

Такое решение Верховного суда Дагестана мотивировано желанием суда "перестраховаться", считает он. "Я думаю, что на всякий случай суд решил перестраховаться и дать возможность суду первой инстанции вынести законное, правильное и объективное решение", - предположил Магомедов.

Юридический представитель Магомедова заявил корреспонденту "Кавказского узла", что это решение Верховного суда в пользу Магомедова, даже несмотря на то, что суд только отменил решение суда первой инстанции.

"Кавказский узел" также писал, что 16 января силовики задержали Магомеда Магомедова и журналиста "Нового дела" Идриса Юсупова, которые намеревались провести одиночные пикеты в защиту Абдулмумина Гаджиева. Журналистов увезли в Советский райотдел полиции Махачкалы, объяснив задержание тем, что получили сообщение об организации массовых беспорядков. Спустя несколько часов журналисты были освобождены. 17 апреля Магомед Магомедов подал административный иск, в котором оспорил законность действий полицейских. Идрис Юсупов также добивается проверки действий силовиков.

17 августа суд отказался признать незаконным задержание Магомедова на пикете 16 января. Полиция в суде объяснила задержание Магомедова заботой о его безопасности из-за возможной драки. Журналист Идрис Юсупов полностью подтвердил показания Магомедова, но суд встал на сторону ответчика и отказался удовлетворить иск о признании действий полиции незаконными.

Напомним, Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года содержатся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский. Подсудимые не признают вину.

22 июня гособвинитель потребовал приговорить каждого из подсудимых к 19 годам колонии. Прокурор проигнорировал доводы экспертов и показания свидетелей, констатировал Гаджиев. 10 августа в прениях выступил Абубакар Ризванов. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Коллеги арестованного редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку в центре Махачкалы - рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ по Дагестану. По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

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