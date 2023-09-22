Коммунисты Геленджика сочли маловероятным удовлетворение жалоб о нарушениях на выборах

22 сентября 2023, 17:16

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мэрия Геленджика не согласовала КПРФ проведение в центре города митинга, посвященного итогам выборов. Представители партии рассказали, что хотели в ходе митинга заявить о нарушениях, которые существенно сказались на итогах голосования, так как не надеются, что поданные по этому поводу жалобы будут удовлетворены.

Как писал "Кавказский узел", 14 сентября наблюдатели от КПРФ рассказали, что оспаривают итоги выборов в Геленджике. После удаления Огородникова и члена избирательной комиссии Алексея Лобанова выборы на участке №0940 в Геленджике проходили без наблюдения и не должны быть признаны состоявшимися, заявил член КПРФ Александр Сафронов.

С 8 по 10 сентября в стране, в том числе в регионах юга России проходили выборы различного уровня, включая довыборы депутатов в Госдуму, выборы глав 26 регионов и депутатов местных собраний. Независимые наблюдатели на выборах на юге России зарегистрировали более 90 нарушений.

Мэрия Геленджика не согласовала место митинга, который планировало провести местное отделение КПРФ, подававшее в администрацию курорта уведомление о проведении митинга 30 сентября на Центральной площади.

"Администрацией города запланированы другие мероприятия на Центральной площади. В связи с этим им предложено провести митинг в другом месте", - сказали корреспонденту "Кавказского узла" в администрации Геленджика. Где именно предложено провести митинг, собеседник не уточнил.

Первый секретарь Геленджикского отделения КПРФ Маргарита Андрианова не согласна с предложенным мэрией местом для проведения митинга. "Наша заявка носила уведомительный характер. Мэрия ответила нам, что там проводится другое мероприятие, предложив перенести митинг в конец города. Мы пока не согласились, сейчас решаем, каким путем нам идти", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, в ходе выборов были нарушения, которые повлияли на итоговый результат для КПРФ. "Нарушения были, в том числе такого характера, что могли повлиять на итоговый результат голосования. Кроме этого явка была нарисована. Откуда могла быть явка в 28%? Максимум 15%. Но они нарисовали явку, чтобы обеспечить голоса. А так у нас могло быть больше побед, чем у "Единой России". Но мы, к сожалению, не смогли справиться с ситуацией и контролировать подсчет голосов", - отметила она.

Андрианова уверена, что при проведении честных выборов у КПРФ было бы на 7-8 мандатов больше, чем сейчас.

"И это минимум. Это была бы наша законная фракция. И этого всего нет из-за многочисленных нарушений. Наши специалисты все еще собирают данные и составляют статистику, но к этому моменту могу сказать, что у нас 17 жалоб по грубым нарушениям. Мне кажется, не будет никакого рассмотрения жалоб и их удовлетворения. В общем, положительных результатов мы не ждем. Какие могут быть результаты, если правосудие работает в паре с властями. Поэтому мы хотим провести митинг", - объяснила она.

Член ТИК от КПРФ Алексей Лобанов, который был удален с участка, рассказал, что подал апелляцию и ждет решения суда. "Подали апелляцию в суд. Ещё в ТИК пожаловались, но ТИК ожидаемо ответил, что это не его дело давать свои оценки, если суд установил, что имело место правонарушение. Пока не известно, когда будет заседание суда", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Удаление с участка привело к тому, что некому было контролировать подсчет голосов. "Я считаю, что после удаления меня и Игоря Огородникова с участка мы не можем доверять результатам выборов на этом участке, потому что процесс подсчёта голосов остался фактически без общественного контроля", - отметил он.

Наблюдатель Игорь Огородников, который обжаловал решение горсуда Геленджика, удалившего его 10 сентября с избирательного участка, пока ждет даты рассмотрения апелляции. "Я не спрашивал у своего адвоката. Она занимается всем по доверенности. Коллега, которую судили со мной в один день, смотрела на сайте суда, сказала, что апелляция будет в Краснодаре. Но даты пока не знаю. У меня три суда и три обжалования (удаление, сутки ареста и 2 тысячи штрафа). Важен сам факт оспаривания, он означает, что мы не согласны с решениями "судов", решения ангажированы, судьи в Геленджике являются частью фальсификационной машины", - ", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он также считает, что его удаление с участка повлияло на итоговый результат подсчета голосов."Из трёх независимых человек на участке на подсчёте не осталось никого. Одного наблюдателя не пустили на участок под предлогом, что адрес в поданных в комиссию сведениях не совпал с паспортным. Меня пытались удалить ещё в субботу, получилось только за 20 минут до закрытия участка вывести под руки с полицейскими. Члена комиссии с правом решающего голоса удалили через полтора часа, при этом комиссия тянула с подсчётом, пока член комиссии не ушёл. Решение об удалении было откровенно незаконным при этом. Кандидат в депутаты, от которого я был наблюдателем, смотрел в окно за подсчётом бюллетеней и видел, как перекладывали бюллетени из одной пачки в другую", - указал он.

Новости о ходе выборной кампании в регионах юга России и республиках Северного Кавказа публикуются на тематической странице "Выборы-2023: юг России".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.