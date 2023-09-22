Фермеры из Кабардино-Балкарии пожаловались на сложности с получением субсидий

22 сентября 2023, 00:17

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники форума фермеров Северного Кавказа из Кабардино-Балкарии заявили о сложностях с получением субсидий, в частности о проволочках и недостаточных для развития бизнеса суммах. Представители Минсельхоза возразили, что в последние годы выделяются запрашиваемые суммы, а в 2024 году изменятся критерии предоставления субсидии.

Северный Кавказ в сфере сельского хозяйства имеет специфические проблемы и сложности, которые отличаются от проблем в других регионах России, заявила на форуме фермеров и сельхозпроизводителей Северного Кавказа, который прошел в замке Шато-Эркен, заместитель директора Департамента развития сельских территорий министерства сельского хозяйства России Рената Бибарсова.

Среди главных она назвала проблему землепользования, в частности, с точки зрения развития овцеводства в регионе, переработки шерсти, которую, по ее словам, некуда девать, вопросы утилизации отходов животноводства после убоя скота, виноградарства и виноделия, садоводства.

Бибирсова рассказала о критериях предоставления субсидий и изменениях в этой сфере, которые ожидаются в следующем году. До сих пор федеральными приоритетами считались производство мяса, выращивание овощей в открытом грунте и производство картофеля. Но со следующего года регионы сами будут определять какие производства считать приоритетными и выделяемые на поддержку сельхозпроизводства средства будут направлять в эти сферы.

"Хотите выращивать яблоки – ради Бога, хотите голубику – пожалуйста, да хоть раков, крокодилов, бегемотов, лишь бы это был эффективный бизнес", - сказала Рената Бибарсова.

По ее словам, приоритетность Минсельхоз изменил потому, чтобы то, чем занимается сельхозпроизводитель, было интересно ему самому, и чтобы гранты, выделяемые начинающим фермерам, так называемые "агростартапы", не были соцпроектами, как субсидии на бедность. "Чтобы не было так - получил грант, купил три коровы, поигрался пять лет, отчитался перекрестился... и закрыл проект, а чтобы это был бизнес, интересный самому фермеру, и приносящий ему экономический эффект", - отметила Бибарсова.

Выступивший на форуме фермер из Кабардино-Балкарии Арсен Хавояшхов рассказал, что в 2018 году он обратился в Минсельхоз Кабардино-Балкарии за субсидией как начинающий фермер. Прежде чем подать заявку, ему пришлось зарегистрироваться в налоговом органе, после чего пришлось ждать год. А тем временем ему начислялись налоги. Желающих получить субсидию в рамках указанной номинации, по его словам, было 120 человек. Субсидия была выделена ему в феврале 2019 года, деньги же он получил только через полгода, а это время, по его словам, они "томились в казначействе". "И вы знаете, какую сумму нам выделили? Даже стыдно сказать – 394 тысячи рублей, хотя заявка была на 1,5 миллиона рублей. Что я должен сделать на эти деньги? И такие суммы получили все 120 человек", - возмутился он.

К этим деньгам он, по условиям гранта, должен был добавить своих 15 процентов и купить шесть коров. "Что в итоге: я покупаю шесть коров. Коровы еле дышат. Я их должен откармливать. Я откармливаю. А отдача какая? Никакой. Что я еще получаю? Бешеные налоги, на которые, если ты не в состоянии их платить, накручивается пеня", - констатировал фермер.

Он предложил установить нижнюю планку, чтобы ниже нее регионы не опускали размер гранта. Представитель Минсельхоза России ответила, что рассмотрят это предложение.

Она сказала, что гранты раздают специально созданные коллегии при региональных министерствах. Субсидии на возмещение затрат предоставляются по принципу – "кто первый пришел, того и тапки". А некоторые регионы полученные средства делят поровну на всех обратившихся - если проекты соответствуют требованиям. Поскольку денег бывает меньше, чем желающих их получить, получается, что предоставленных средств на реализацию сколько-нибудь серьезного проекта оказывается недостаточно.

Спикер отметила, что правильнее, на ее взгляд, было бы предоставлять средства тем, кто на момент их раздачи нуждается в них больше остальных.

Она привела в пример, как раздают средства в Чеченской республике. Там например, 50 миллионов рублей делят на 25 фермеров – по два миллиона рублей. Следующие 25 получат деньги в следующем году, и так далее

Присутствовавший на форуме начальник отдела Минсельхоза Кабардино-Балкарии Алим Калмыков также прокомментировал принцип раздачи грантов в республике. Он отметил, что ситуация изменилась, и сейчас уже не предоставляют столь малые гранты, как это было в 2018 году, а дают столько, сколько указано в проекте, иначе реализовать проект было бы невозможно."Здесь у нас ограничитель верхний, чтобы один человек не получил огромный грант", - сказал он.

В этом году гранты "Агростартап" получили 18 фермеров, и еще восемь - в номинации "Семейная ферма". В первом случае средний грант – 3 миллиона рублей, во втором – 5-6 миллиона, пояснил Калмыков.

Руководитель общественной организации "Союз фермеров Кабардино-Балкарии" Зоя Аликаева в своем выступлении отметила, что она была выведена из состава комиссии Минсельхоза по распределению грантов из-за того, что требовала более или менее их честного распределения.

Она отметила, что одни и те же фермеры получают гранты по несколько раз, а кто-то не может получить ни разу. В частности, по ее мнению, в республике не поддерживаются проекты по выращиванию крупного рогатого скота, хотя стратегическим продуктом является мясо, а не яблоки, которыми засажена вся республика, где наблюдается дефицит земли.

Аликаева добавила, что министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарии располагается в Доме правительства. Вход туда связан с определенными ограничениями. На ее взгляд, это неправильно. Ведомство должно располагаться в более доступном месте.

Ведущая в ответ заявила, что критика Аликаевой не объективна, что республика "выросла в аграрной сфере". "Не знаю, это за счет яблок, или за счет чего, но мы мониторим отчетность и видим, что республика выросла". "Отчеты составлять они умеют", - бросила реплику Аликаева.

Председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Кабардино-Балкарии Казбек Кардангушев внес ряд предложений. Он в частности предложил создать организацию Россельхознефть, чтобы по льготной цене обеспечивать сельхозпроизводителей горюче-смазочными материалами. Он также предложил помочь с получением в лизинг сельхозтехники.

Как писал "Кавказский узел", 12 апреля 2022 года Верховный суд Кабардино-Балкарии удовлетворил жалобу фермера из Нартана Джульетты Кардановой на второй приговор Чегемского райсуда, признавшего ее виновной в подделке документов. Апелляционная инстанция оправдала Карданову с правом на реабилитацию.

В 2018 году Джульетта Карданова была обвинена в мошенничестве при получении субсидий на создание фермерского хозяйства. Чегемский райсуд в 2020 году признал ее виновной в подделке документов, оштрафовал на 40 тысяч рублей, но из-за истечения срока давности освободил от ответственности. Верховный суд Кабардино-Балкарии отменил приговор и направил дело на повторное рассмотрение. В ноябре 2021 года Чегемский райсуд вновь признал Карданову виновной и оштрафовал на 20 тысяч рублей, однако в связи с истечением срока давности освободил от уплаты штрафа. Апелляционная инстанция увеличила с 500 тысяч до миллиона рублей размер компенсации морального вреда фермеру из Нартана Джульетте Кардановой, оправданной по делу о мошенничестве при получении субсидий. Карданова назвала справедливым решение суда.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.