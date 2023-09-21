Стрельба возобновилась в Степанакерте

21 сентября 2023, 11:56

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Азербайджанские военнослужащие открыли сегодня на окраинах и в центре Степанакерта стрельбу из автоматов, заявил инфоштаб Нагорного Карабаха. В городе слышны взрывы артиллерийских снарядов, сообщают местные источники. Информация о резком обострении обстановки поступила на фоне начавшихся в Евлахе переговоров.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 сентября Азербайджан начал контртеррористическую операцию в Нагорном Карабахе. Степанакерт призвал Баку к переговорам, в ответ администрация президента Азербайджана предложила карабахским военным сложить оружие, а местным властям самораспуститься. Сегодня представители Степанакерта прибыли на переговоры в Евлах.

Одним из условий прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе Баку 19 сентября 2023 года назвал встречу представителей армянского населения Карабаха с властями Азербайджана. О том, какие встречи аналогичного формата проводились до этого и что было на них предметом обсуждения, говорится в справке "Кавказского узла" "Встречи армян Карабаха с представителями Азербайджана".

Азербайджанские военнослужащие сегодня нарушили режим прекращение огня и открыли стрельбу в разных районах Степанакерта. Выстрелы слышны в том числе в центре города, передал сегодня в своем телеграм-канале информационный штаб Нагорного Карабаха.

Звуки стрельбы слышны в пригородах Степанакерта, обстрел начался в 11.37 [10.37 мск], написал на своей странице в соцсети Facebook* председатель военно-патриотической общественной организации "Во имя армянского солдата" Давид Торосян.

"В окрестностях Степанакерта около 11.40 [10.40 мск] прозвучали также взрывы артиллерийских снарядов, по предварительным данным, было слышно как минимум 3 взрыва", – отметил он.

Издание News.am опубликовало видео, снятое в Степанакерте. На кадрах показана одна из улиц города, на фоне слышны выстрелы и взрывы, затем слышны автоматные очереди. Ролик длится полторы минуты.

Минобороны Азербайджана опровергло сообщения о наступлении на Степанакерт (азербайджанское название Ханкенди). «Это сообщения абсолютно ложны и носят дезинформационные цели. Решительно опровергаем их», - сказано в сообщении, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

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