Миротворцы отчитались об эвакуации жителей Нагорного Карабаха

19 сентября 2023, 21:23

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469 человек, в том числе 185 детей, эвакуированы в расположение миротворцев, сообщило сегодня Минобороны России. Эвакуировано население шести общин, уточнил омбудсмен Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан сегодня заявил о проведении контртеррористической операции в Нагорном Карабахе, отметив, что атака ведется на военные объекты и призвав жителей Нагорного Карабаха эвакуироваться. Омбудсмен Нагорного Карабаха сообщил о гибели 25 человек, в том числе двух мирных жителей. 138 человек, среди которых 29 мирных жителей ранены. в том числе не менее 11 детей.

Власти Нагорного Карабаха призвали Баку к переговорам, на что администрация президента Азербайджана предложила незаконным вооруженным формированиям сложить оружие, а карабахским властям самораспуститься.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе в течение дня эвакуировали в свое расположение 469 человек, среди них 185 детей, сообщило сегодня Минобороны России в информационном бюллетене о деятельности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

Работники медицинского отряда спецназначения оказали помощь девяти раненым, в том числе четырем детям, указано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте Минобороны России.

Было эвакуировано население шести общин, сообщил сегодня омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян. "Мирное население шести общин (Храморт, Хнапат, Сарнахпюр, Нахичеваник, Мачкалашен, Чанкатаг) было эвакуировано", - написал он в своем микроблоге X.

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