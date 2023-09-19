Число погибших в Нагорном Карабахе достигло 25

19 сентября 2023, 20:57

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Среди 25 погибших два мирных жителя, в том числе один ребенок, сообщил сегодня омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян. По его данным, известно о 138 раненых, среди них 29 мирных жителей, в том числе 11 детей.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан сегодня заявил о проведении контртеррористической операции в Нагорном Карабахе, отметив, что атака ведется на военные объекты и призвав жителей Нагорного Карабаха эвакуироваться. Омбудсмен Нагорного Карабаха сообщил о гибели двух мирных жителей, еще 23 ранены, в том числе не менее восьми детей. Власти Нагорного Карабаха призвали Баку к переговорам, на что администрация президента Азербайджана предложила незаконным вооруженным формированиям сложить оружие, а карабахским властям самораспуститься.

В Нагорном Карабахе погибли 25 человек, в том числе двое мирных жителей, один из них ребенок, заявил сегодня омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

По данным на 21.00 (20.00 мск) также известно о 138 раненых, среди которых 29 мирных жителей. В степанакертском медцентре находятся 112 раненых, 11 детей с ранениям в детском госпитале в Степанакерта, еще 15 человек госпитализированы в Мартакерте. "Установить связь с медицинскими учреждениями Аскерана и Мартуни на данный момент невозможно", - написал Степанян на своей странице в микроблоге X.

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