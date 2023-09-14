Жители Апшеронского района обратились к губернатору из-за проблемы с горячей водой

14 сентября 2023, 08:08

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После того, как три месяца назад в Апшеронском районе сменилась ресурсоснабжающая организация, у жителей началась проблема с подачей горячей воды, также они были лишены коммунальных льгот. Местные власти не реагируют на жалобы, заявили жители района в видеообращении к губернатору Краснодарского края Ваниамину Кондратьеву.

Видеообращение жителей Апшеронского района к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву опубликовал 13 сентября "Блокнот Краснодар". Авторы обращения пожаловались, что на протяжении последних трех месяцев испытывают проблему с горячей водой. И что она возникла после смены ресурсоснабжающей организации.

Издание пояснило, что в Апшеронском районе в начале июля на место ООО "Тепловые сети Апшеронского района" пришла частная компания из Краснодара. Предприятие заключило с местной администрацией концессию – договор о реконструкции за счет инвестора недвижимости, находящейся в госсобственности, в результате которого инвестор получает право эксплуатировать объект, собирая доход в свою пользу.

"В течение последних трех месяцев с момента передачи всех котельных района концессионеру присутствуют перебои в подаче горячей воды в дневное и ночное время. Отсутствует возможность своевременной оплаты за горячую воду, тем самым льготная категория потребителей лишается законного права на получение компенсации за оплату коммунальной услуги. Концессионер злоупотребляет правом и требует внеочередной замены общедомовых приборов учёта тепловой энергии, не принимая их в эксплуатацию, хотя ранее счётчики были проверены другой его организацией", – пожаловались авторы обращения.

Они отметили, что местные власти не реагируют на действия теплоснабжающей организации. "Глава администрации района держится за данного концессионера, не замечая с его стороны явных действий по созданию монополии у нас в районе… В открытых источниках значится, что наши "Теплосети" являются безубыточным предприятием. Возможно, администрация передала котельные частному бизнесмену из Краснодара, решая свои вопросы за наш счёт", – считают жители Апшеронского района.

Они также потребовали отменить передачу котельных компании из Краснодара и вернуть их в введение ООО "Тепловые сети Апшеронского района".

На 08.05 мск на сайте губернатора Краснодарского крея, в его телеграм-канале, а также на сайте администрации Апшеронского района нет комментариев относительно видеообращения жителей.

"Кавказский узел" также писал, что жители Апшеронского района и ранее жаловались на отсутствие реакции властей на из жалобы. Еще в 2017 году губернатор Краснодарского края принял отставку главы Апшеронского района после встречи с жителями муниципалитета, которые пожаловались на коммунальные проблемы и безынициативность властей в их решении.

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