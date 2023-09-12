Бомбардировщик Су-24. Фото: https://structure.mil.ru

12 сентября 2023, 22:39

Военный самолет разбился в Волгоградской области

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Бомбардировщик Су-24, выполнявший учебный полет, потерпел крушение в Калачевском районе Волгоградской области, ведутся поиски пилотов. Мирные жители не пострадали.

Военный самолет потерпел крушение в Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полета, сообщило сегодня агентство РИА "Новости" со ссылкой на представителя Минобороны России.  "Самолет упал в безлюдной местности. К месту происшествия направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы", - заявил представитель ведомства. 

Повреждений и жертв среди жителей после крушения нет, сообщило сегодня https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/374964/ТАСС со ссылкой на представителя администрации Калачевского муниципального района.

Поисковые работы проходят примерно в пяти километрах от хутора Ложки в Задонье. Это Калачевский район Волгоградской области. Место безлюдное и малонаселенное — местность представляет собой изрезанную глубокими балками степь с редкими хуторами, сообщило сегодня издание V1.

"Кавказский узел" писал, что в феврале 2015 года в районе военных учений в семи километрах от аэродрома в Калачевском районе Волгоградской области потерпел крушение бомбардировщик Су-24. На борту находились два члена экипажа, они погибли.

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Примечание:

"Беспилотник сбит в Волгоградской области", "Инцидент с падением обломков неизвестного объекта напугал жителей Волгоградской области", "Авиационная ракета упала на жилой дом в Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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