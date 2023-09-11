Представитель главы Чечни в Калининграде арестован по делу о взятках

11 сентября 2023, 11:49

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Суд в Москве заключил под стражу представителя главы Чечни в Калининградской области Альберта Романова, которого следствие подозревает в посредничестве при передаче взяток председателю Ростовского облсуда Елене Золотаревой.

По версии следствия, представитель главы Чечни в Калининградской области Альберт Романов выступал посредником в передаче взяток бывшему председателю Ростовского облсуда Елене Золотаревой, ее бывшему заместителю Татьяне Юровой и начальнику управления судебного департамента Андрею Рощевскому. Следствие считает, что в коррупционных схемах были задействованы многие судьи региона, решавшие вопрос за взятку по мере пресечения, приговорам и гражданским делам.

Басманный суд Москвы в рамках уголовного дела в отношении Золоторевой отправил в СИЗО Альберта Романова, передали сегодня "Кавказ. Реалии"*.

"[Романову] предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного части 4 статьи 291.1 УК РФ "Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере" 1 . Он был этапирован в Москву, где в отношении него в Басманном суде была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Решение об аресте вступило в силу", – привел ТАСС слова информированного источника.

Ранее Альберт Романов выступал от имени главы Чечни по инцидентам в Калининграде. В частности, в сентябре 2020 года он опроверг причастность выходцев Чечни к осквернению христианской святыни. Опровержение Романова 15 сентября 2020 года привело ИА "Чечня Сегодня".

"Кавказский узел" также писал, что 19 мая председатель Следкома Александр Бастрыкин попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) России дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношении бывшего председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой, ее заместителя Татьяны Юровой и председателя Железнодорожного райсуда Ростова-на-Дону Георгия Бондаренко.

27 мая ВККС разрешила возбудить в отношении Золотаревой уголовное дело, а 13 июля – решила прекратить ее добровольную отставку и лишила ее льгот. 15 июля стало известно, что Золотарева, которая с апреля находилась под домашним арестом, госпитализирована в тяжелом состоянии с отравлением. Басманный райсуд в Москве арестовал Золотареву, а также Юрову на два месяца. Обе пробудут в СИЗО как минимум до 17 сентября.

17 августа Верховный суд признал законным дело против Елены Золотаревой.

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