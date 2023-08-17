Верховный суд признал законным дело против Елены Золотаревой

17 августа 2023, 15:29

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Верховный суд России признал законным возбуждение уголовного дела в отношении бывшей председательницы Ростовского областного суда Елены Золотаревой и ее зама Татьяны Юровой.

Как писал "Кавказский узел", 19 мая председатель СКР Александр Бастрыкин попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) России дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношении бывшего председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой, ее заместителя Татьяны Юровой и председателя Железнодорожного райсуда Ростова-на-Дону Георгия Бондаренко. 27 мая ВККС разрешила возбудить в отношении Золотаревой уголовное дело, а 13 июля - решила прекратить ее добровольную отставку и лишила ее льгот. 15 июля стало известно, что Золотарева, которая с апреля находилась под домашним арестом, госпитализирована в тяжелом состоянии с отравлением. Басманный райсуд в Москве арестовал Золотареву, а также Юрову на два месяца. Обе пробудут в СИЗО как минимум до 17 сентября.

Трое ростовских судей заподозрены в получении крупных взяток. Дело в отношении Елены Золотаревой и Татьяны Юровой предполагается возбудить по статьям о получении взяток в крупном и особо крупном размерах. Юрова при этом подозревается, как и Георгий Бондаренко, в посредничестве во взяточничестве. Уголовное преследование судей не приведет к массовому пересмотру вынесенных ими приговоров, однако осужденные могут оспорить их в квалификационной коллегии судей, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Верховный суд России признал законным возбуждение дела в отношении бывшей главы Ростовского областного суда Елены Золотаревой и ее заместителя Татьяны Юровой, пишет сегодня ТАСС.

Золотарева оспаривала решение Высшей квалификационной коллегии судей, но получила отказ. "В удовлетворении административного искового заявления Елены Золотаревой отказать", - приводит агентство решение суда.