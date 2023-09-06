Активист из Полтавской сообщил о преследовании силовиками

06 сентября 2023, 00:34

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После обращения жителей станицы Полтавской к президенту России активист Вадим Мотовилов был вызван на допрос по делу о клевете на начальника районной полиции. Основанием для допроса стал комментарий в Telegram-канале, сообщил Мотовилов.

Как писал "Кавказский узел", 1 сентября жители станицы Полтавская записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросили его "заставить" губернатора Краснодарского края встретиться с ними. 31 августа председатель совета Национального рисового союза Игорь Лобач потребовал от Следкома наказать лидера движения "Полтавская против свалки" Наталью Гаряеву за опубликованные в Википедии сведения о том, что мусорный полигон, расположенный около станицы Полтавская, будто бы отравляет выращиваемый неподалеку рис.

Жители Полтавской Красноармейского района требуют, чтобы грузовики доставляли отходы на полигон в объезд станицы. 18 апреля активисты обратились к губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву, а 27 апреля попытались добиться личной встречи с ним, но по пути их несколько раз останавливали силовики и проводили досмотры. Кондратьев так и не встретился с жителями Полтавской.

Силовики пытаются возбудить уголовные дела в отношении активистов и лидеров общественного движения "Полтавская против свалки". "Активизация силовиков и заинтересованных в их действиях лиц, усилилась после выхода ролика, где мы обращаемся к президенту РФ с требованием становить мусорный беспредел в станице и грозим бунтом", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" лидер движения "Полтавская против свалки" Наталья Гаряева.

"Сразу после записи нами ролика в сети распространили заявление объединения рисоводов в следственный комитет за подписью Игоря Лобача, где последний требует привлечь к ответственности за клевету жителей станицы, которые распространяют якобы недостоверную информацию об отравленном рисе, который выращивается в зоне мусорной свалки. Однако, подписант не учел, что есть решение суда, который ссылается на специалистов, что данная зона является отравленной превышением опасных веществ. Нам просто хотят закрыть рот и запугать нас, чтобы мы умирали от ядов свалки молча и покорно. Но этого не будет, нам нечего терять. На кону наша жизнь и мы будем добиваться ликвидации мусорного полигона, который загрязняет жилую и продовольственные зоны", - прокомментировала Наталья Гаряева обращение в СКР Игоря Лобача.

Она так же отметила, что не знакома с Игорем Лобачем, к станичникам он не обращался.

Дорога на свалку проходит через все улицы станицы, по обеим сторонам которых расположены частные дома, находящиеся от дороги в 5-10 метрах. Круглосуточно по этим улицам ездят мусоровозы с прицепами, которые нарушают покой жителей, хотя власти обещали сделать объездную дорогу и даже установили запрещающие знаки для движения крупногабаритных машин, рассказал ранее местный активист Сергей Сальников. Местные жители не раз перекрывали движение мусоровозов. Работа полигона организована с нарушениями, указали юрист Юрий Васканьянц и эколог Евгений Витишко.

4 сентября в полицию Красноармейского района был вызван на допрос активист из станицы Полтавской Вадим Мотовилов по делу о клевете на начальника отдела полиции. Повестку ему на работу принес сотрудник этого УВД и он вместе с адвокатом направился на допрос, где ему стали вменять клевету на начальника полиции, рассказал Вадим Мотовилов. По его словам, основанием для этого стал комментарий в Telegram о деятельности начальника полиции Красноармейского района. "Я не уверен, что формулировка этого высказывания моя, так как я заметил что мой аккаунт в Telegram был взломан. Отследить все невозможно и понимая это, я был вынужден даже закрыть мой аккаунт, открыл другой", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Мотовилов сообщил, что его возмутили подозрения в клевете. "Почему все что касается заявлений станичников о том, что люди задыхаются от зловоний свалки, он не проверяет и не реагирует, а тут вдруг он узрел клевету на себя?" - возмутился он. Мотовилов так же отметил, что преследования ведутся на местном уровне полицией и главой района, что наводит на мысль о том, что они лично заинтересованы в существовании данной свалки.

Адвокат Вадима Мотовилова Михаил Левицкий подтвердил вызов его подзащитного в полицию. "Вадим Мотовилов 4 сентября был опрошен в рамках материала проверки по факту обнаружения сотрудникам полиции отдела дознания признаков преступления по статье "клевета" на должностных лиц. В комментариях Telegram-канала "Полтавская против свалки", были обнаружены признаки состава этого преступления, в рамках проверки по данному делу он и был опрошен. В ходе опроса был осмотрен его мобильный телефон. Мотовилов дал объяснения по данному поводу", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Этот опрос и вызов в полицию подтверждает наличие пристального внимания со стороны правоохранительных органов к людям, которые борются с мусорной свалкой, подчеркнул адвокат. При этом силовики отслеживают публикации не с целью наведения порядка в экологическом вопросе, который поднимают пользователи канала, "а в плане возможности незаконно привлечь к ответственности людей, которые законно отстаивают свои права", отметил Левицкий.

Обвинениями Мотовилова в клевете возмущена жительница Полтавской Людмила Гришкова, дом которой находится ближе всего к мусорному полигону. "Какая клевета? Клевета в том, что я была госпитализирована в больницу из за каждодневного стресса? Клевета в том, что меня суд не за что оштрафовал на 70 000 рублей за правду и за борьбу за свои права? Клевета в том, что мы вынуждены бороться за свои права чтобы не погибнуть?" - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, власти обязаны адекватно реагировать на существующие проблемы и наказывать не людей, которые открыто говорят об этом, а тех, кто эти проблемы создает.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.