16 случаев заражения лихорадкой Западного Нила зафиксировано в Ростовской области

04 сентября 2023, 05:50

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Больше всего зараженных лихорадкой Западного Нила - в Ростове-на-Дону, сообщил областной Роспотребнадзор.

По данным на начало сентября в Ростовской области выявлено 16 случаев инфицирования лихорадкой Западного Нила, сообщает 3 сентября "Дон 24"

По данным областного Роспотребнадзора, восемь зараженных - жители Ростова-на-Дону, по трое - жители Волгодонска и Аксайского района, по одному зараженному - в Цимлянском и Багаевском районах, пишет "Ростов-газета".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале августа первые случаи заражения лихорадкой Западного Нила были выявлены в Кабардино-Балкарии и Волгоградской области.

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