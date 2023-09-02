02 сентября 2023, 00:30

Более двух тысяч учеников пошли в первый класс в Нагорном Карабахе

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Первый звонок прозвенел в 105 школах Нагорного Карабаха для почти 20 тысяч детей, более двух тысяч из них - первоклассники. В условиях блокады, когда не хватает учебников, продуктов и не работает транспорт, власти приняли решение сократить продолжительность уроков, а также оценить возможность продолжения занятий, сообщили в Минобразования Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" писал, что в мае из школ Нагорного Карабаха выпустились более 2000 учеников. Местные жители рассказали, что в этом году пришлось отказаться от выпускных балов из-за тяжелой ситуации в связи с блокадой.

Из-за блокады Лачинского коридора в Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов. Местные жители рассказали, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. В Нагорном Карабахе из-за дефицита муки образовались многочасовые очереди за хлебом, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

Сегодня во всех школах Нагорного Карабаха прозвучал первый звонок. В первый класс пошли более двух тысяч детей. В Минобразования республики отметили, что до войны 2020 года, в республике действовало 220 школ, сейчас - 105, где учатся почти 20 тысяч детей. Там же сообщили, что ежегодно в первые классы поступают более двух тысяч детей.

Несмотря на то, что из-за тотальной блокады, Нагорный Карабах столкнулся с острой нехваткой письменных принадлежностей, учебных материалов, продуктов питания, лекарств и средств гигиены, а также отсутствием транспорта, было принято решение не нарушать право детей на образование и начать учебный процесс 1 сентября во всех образовательных учреждениях. Также учитывая все эти проблемы, уроки вместо 45 минут будут длиться 35 минут, сообщили в ведомстве корреспонденту "Кавказского узла".

"В последующие дни будет проведен мониторинг в школах. Будут изучены посещаемость, самочувствие детей, насколько хватает учебников и принадлежностей для учебы. Только после этого будет принято правительственное решение, продолжать или прекращать учебный процесс", - сообщил представитель Минобразования Нагорного Карабаха.

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"Политологи подчеркнули роль Москвы в отставке Арутюняна", "Продажа хлеба в Нагорном Карабахе ограничена на фоне длинных очередей", "Политологи исключили вину миротворцев в гуманитарном кризисе в Нагорном Карабахе".

Автор: Алвард Григорян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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