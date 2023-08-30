Подтверждена гибель на Украине семи бойцов из Чечни

30 августа 2023, 12:03

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Родственникам семи бойцов, погибших в военной операции на Украине, в Гудермесе вручены ордена мужества, сообщили власти. С начала военной операции подтверждена гибель в ней не менее 125 бойцов из Чечни.

Как писал "Кавказский узел", 17 августа Росгвардия сообщила, что старший сержант Вадим Агамов из урус-мартановского полка Росгвардии погиб в военной операции на Украине. Таким образом, была подтверждена гибель в военной операции не менее 118 бойцов из Чечни.

В Гудермесе прошло посмертное награждение орденами мужества семи участников военной операции, сообщило вечером 29 августа ИА "Грозный-информ" со ссылкой на пресс-службу администрации города.

"Орденами мужества посмертно были награждены Элимсолтан Берсанов, Лом-Али Джапаров, Хамзат Махаев, Рахман Мусаитов, Ибрагим Мажиев, Ризван Осмаев и Шемал Хайдарханов. Награды родственникам погибших передал Глава администрации района Хамзат Магомадов", - процитировало сообщение мэрии агентство.

Список этих же имен сегодня опубликовала администрация Гудермесского района, отметив, что приказ о награждении погибших датирован 23 марта 2023 года. "Ответственная миссия по передаче медалей к орденам родственникам погибших легла на главу администрации Гудермесского муниципального района Хамзата Магамадова, начальника отдела МВД по Гудермесскому району Исхака Чалаева, военного комиссара Гудермесского и Ножай-Юртовского районов Идриса Лулаева и кадия района Амира Абдулмуслимова. Сама церемония прошла в актовом зале администрации района", - говорится в публикации на странице муниципалитета во "ВКонтакте".

На сообщение властей о награждении семи погибших обратил сегодня внимание читатель "Кавказского узла" с ником ellsworth.koch. "На местном ТВ вчера показали репортаж из Гудермесского района о вручении наград родственникам погибших на Украине местных силовиков. Официальный Грозный держит в глубочайшем секрете данные о потерях кадыровцев на фронте. Узнать что-либо удается только из сообщений в СМИ об установке памятных досок в школах, где учились убитые, или же сюжетах на телевидении. Аналогичных вчерашнему", - написал он.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 125 бойцов из Чечни. "Кавказскому узлу" известны имена 102 из них, о гибели еще 23 военных Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.