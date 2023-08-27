27 августа 2023, 12:28

Боец из Волгограда убит в военной операции

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В военной операции на Украине погиб волгоградец Александр Макашов, сообщили в военкомате. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 473 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", на Украине погиб мобилизованный Федор Воеводский, сообщила администрация поселка Ерзовка. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 472 бойцов из Волгоградской области.

В Волгограде похоронен погибший на Украине 53-летний Александр Макашов, сообщает сегодня со ссылкой на военкомат по Советскому и Ворошиловскому районам города V1.ru.

По словам друзей погибшего, решение отправиться в зону военной операции добровольцем он принял около полугода назад. Погиб Александр Макашов 14 августа, пишет издание.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 473 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Стало известно о гибели на Украине военного из Ростова-на-Дону", "Военный из Усть-Лабинского района погиб на Украине", "Трое военных из Краснодарского края погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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