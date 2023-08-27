Сельчане в Дагестане пожаловались Меликову на отъем земель

27 августа 2023, 09:39

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Тридцать лет назад жители села Гимейди в Дербентском районе получили земельные участки для его возрождения, а спустя время земля была необоснованно передана в госсобственность, рассказали сельчане в видеообращении к главе Дагестана Сергею Меликову. Они попросили его о содействии с возвращением земельных участков.

Видеообращение жителей села Гимейди в Дербентском районе к главе Дагестана Сергею Меликову было опубликовано 26 августа в Instagram-паблике* tut.dagestan.

"Уважаемый Сергей Алимович! Мы выходцы из села Гимейди – это одно из самых древних и входящее в культурное наследие Дагестана поселений. В 1993 году нам государство предоставило возможность вернуться в наше родное село, мы построили дома и жили спокойно пока не нашлись люди, которые прямо (по-другому и не сказать) незаконно присвоили наши земли и оставили людей без земли", – сказано в обращении.

По словам сельчан, обращения к местным властям не дают результатов. "Мы безуспешно отбиваем пороги госорганизации и на прямую выходили на диалог с государственным унитарным предприятием (ГУП) "Геджух", который сейчас незаконно владеют нашими землями, но, к сожалению язык справедливости они не понимают, и мы вынуждены обратиться к вам", – пояснили жители села.

"Просим вас помочь нам и обратить внимание на вопиющий факт незаконного присвоения земель", – сказано в обращении.

Этот пост в Instagram-паблике* tut.dagestan, на который подписаны около 1,7 миллиона пользователей, на 09.35 мск 27 августа набрал 284 отметки "нравится" и девять комментариев. Большая часть их авторов поддержала сельчан.

На 09.35 мск на сайте главы и правительства Дагестана, а также на сайте администрации Дербентского района нет комментариев относительно жалобы сельчан.

"Кавказский узел" также писал, что жители Дагестана ранее неоднократно жаловались на проблему с махинациями с земельными участками. По их мнению, к этому причастны в том числе чиновники. Так, 22 апреля жители села Куруш в Докузпаринском районе Дагестана записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину и главе республики Сергею Меликову с жалобой, что местные власти необоснованно передали нацпарку земли, на которых они пасли скот. Животноводство является единственным доходом сельчан, подчеркнули авторы обращения.

Также 28 мая жители высокогорного аула Гамсутль провели сход, на котором рассказали, что власти ранее выделили им участки земли, чтобы они возрождали село. Однако некоторые земельные участки оказались во владении посторонних людей, в том числе жителей соседнего села.

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