Дагестанские сельчане пожаловались Меликову на проблему с водой и дорогой

26 августа 2023, 12:01

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Жители села Умашаул в Хасавюртовском районе записали видеообращение к главе Дагестана Сергею Меликову, в котором попросили его о содействии с ремонтом дороги к селу, а также пожаловались на проблему с водоснабжением.

Как сообщал "Кавказский узел", в Дагестане стоит остро проблема с дорогами в высокогорные села. Так, 1 апреля жители села Какамахи в Карабудахкентском районе Дагестана записали видеообращение к главе республики Сергею Меликову, в котором пожаловались, что чиновники длительное время не реагируют на их просьбы заасфальтировать дорогу. Кроме того, 15 мая участники схода потребовали провести дорогу к селу Кусур.

Обращение жителей села Умашаул Хасавюртовского района к главе Дагестана Сергею Меликову было опубликовано сегодня в Telegram-канале "Только факты". "Обращение жителей села Умашаул Хасавюртовского района к Меликову Сергей Алимовичу. Очень сильные проблемы с водоснабжением, ремонт дороги никогда не проводился селе Умашаул (провели ремонт дороги и покрыли асфальтом в селе Ботаюрт, а нас отделяют принципиально подчёркивая что что мы не нужны местной и районной администрации)", – сказано в публикации.

К посту прикреплен ролик. На видео показана группа сельчан, которые стоят на крыльце здания. "С 1957-го года у нас проблемы с водой <…>, так же и дороги. Жители сами сыпали на дорогу 20-30 машин гравия, никто не обращает внимания не наши проблемы – ни глава администрации района, ни глава администрации села", – сказал один из сельчан.

Местные власти ранее обещали проложить водопровод и обеспечить село водоснабжением, однако не сдержали обещание.

"На все село одна водонапорная вышка, вода никогда до нас не доходила. И то эта вода – техническая, непригодная для питья", – сказал еще один житель села.

Сельчане покупают воду, кто мог – те вырыли колодце. В селе острый дефицит воды. "Дороги в плачевном состоянии, дети на могут в школу ходить", – добавил он.

Половина сельчан живет за счет животноводства, но все пастбищные поля, которыми они пользовались, распродали, заявил другой житель села. "Кто им дал право трогать пастбищные земли? Это испокон веков было наши. Выделены для населения", – подчеркнул он.

Еще одна местная жительница Джамиля рассказала, что несколько лет назад во время прямого эфира пожаловалась главе Дагестана на проблемы села и после этого была уволена с работы. "Я проживаю в селе [невнятно], Хасавюртовский район, Республика Дагестан. Два года назад я с огромными трудностями столкнулась. За то, что на прямой эфир я довела до главы Дагестана проблему с дорогой и водой меня уволили с работы. 18 лет я была хорошим работником. Стала плохим, когда озвучила проблему", – сказала она.

Тем не менее, по ее словам, она добилась ремонта дороги, власти обещали пробурить скважину. "У вас тоже такие проблемы", – подчеркнула Джамиля.

На 11.35 мск на сайте главы и правительства Дагестана, а также на сайте администрации Хасавюртовского района нет комментариев относительно жалобы жителей Умашаула на проблему с дорогой и водоснабжением.

Напомним, сегодня стало известно, что жители села Хушет завершили строительство дороги к селу. Комментаторы в соцсети, просмотревшие ролик об этом, укорили чиновников в равнодушии к проблемам жителей Дагестана.

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