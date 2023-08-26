Власти Тбилиси проигнорировали протесты горожан против строительства высоток

26 августа 2023, 09:28

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Депутаты горсовета Тбилиси одобрили несколько проектов по строительству высотных зданий на фоне акции протеста местных жителей. Часть тбилисцев не пустили на заседание горсовета, несмотря на выданные им ранее пропуска. Власти нарушили право жителей принимать участие в самоуправлении, заявила активистка Ната Перадзе.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Тбилиси неоднократно протестовали против строительства высотных зданий. Так, 18 октября 2021 года несколько десятков тбилисцев на акции протеста потребовали остановить строительство высотного здания на улице Сандро Эули. На этом месте раньше было болото, и разрешение на строительство выдано необоснованно, заявили они.

Члены городского совета Тбилиси проголосовали за проекты, по которым планируется строительство многоэтажных комплексов в разных районах Тбилиси. Сессия прошла в обстановке шума и споров. Среди проектов, которые вызвали протесты горожан, было строительство 52-этажных комплексов возле Лагуна Вере, проект 40-этажного небоскреба рядом с зданием Кинг Давид на улице Алексидзе, строительство многофункционального отеля-небоскреба на проспекте Чавчавадзе, а также строительство нового района в Диди Дигоми, передал корреспондент "Кавказского узла".

Депутат от "Грузинской мечты" Гоча Енукидзе попросил разрешения на строительство 40-этажного небоскреба рядом с улицей Алексидзе в Сабуртало в Тбилиси. Согласно генплану Тбилиси, на этом участке запрещено строить такой многоэтажный комплекс. Что касается территории Лагуна Вере, то на месте шелковой фабрики планируется построить 52-этажный комплекс. При этом, это место было затоплено в 2015 году, и специалисты утверждают, что затопления повторятся.

Некоторые из представленных проектов представляют угрозу для города, считает депутат горсовета от партии "Лело" Саба Буадзе.

"Только что завершилась сессия городской комиссии в горсовете, где "Грузинская мечта" дала "зеленый свет" всем проектам постройки небоскребов, несмотря на аргументы и оппозицию наших и специалистов, собравшихся там. Это наследие [бывшего мэра Тбилиси Кахи] Каладзе и его подельников, самого коррумпированного мэра в истории Тбилиси, за которое заплатим мы и наши дети", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Представитель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Надирадзе покинул заседание горсовета, обвинив власти, что застройщики, участвующие в проектах, ранее делали жертвования партии "Грузинская мечта".

На сессию горсовета не были допущены горожане, которым ранее были выданы пропуска. "Пропуск не означает, что каждый может пройти", – заявил председатель горсовета Георгий Ткемаладзе, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Участие граждан в местном самоуправлении имеет существенное значение для развития муниципалитета, заявила активистка Ната Перадзе. Она вмести с другими активистами провела акцию перед городским советом, передал телеканал "Мтавари архи", репортаж которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Позже она написала пост на своей странице в Facebook*, в котором заявила, что любой житель Тбилиси имеет право присутствовать на публичных заседаниях Горсовета.

"На заседании комиссии, несмотря на такой большой общественный интерес, был выбран такой маленький зал, что горожанам не дали соответствующей возможности принять участие в заседании комиссии горсовета. В кодексе указывается, что в зале заседаний должны быть выделены места для лиц, желающих присутствовать на открытых заседаниях Собрания муниципалитета и комиссии муниципального собрания", – отметила активистка.

"Совершенно однозначно нарушено право граждан заниматься самоуправлением, участвовать в осуществлении самоуправления, и это очень прискорбно", – подчеркнула Перадзе.

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