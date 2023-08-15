15 августа 2023, 15:03

Минобороны Армении заявило об обстреле наблюдателей миссии Евросоюза

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Азербайджанские военные открыли сегодня огонь в направлении наблюдателей Евросоюза, сообщило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", 23 января Совет Европы согласился учредить гражданскую мониторинговую миссию Евросоюза в районах Армении, граничащих с Азербайджаном. Наблюдатели Евросоюза направлены в Армению с двухгодичным мандатом, сообщил Совет ЕС 20 февраля. Миссия повысит безопасность Армении и лишит Азербайджан возможности обострять ситуацию на границе, сочли армянские политологи. 

Миссия наблюдателей Евросоюза подверглась обстрелу из стрелкового оружия  в районе Верин Шоржа Гегаркуникской области Армении, когда совершала патрулирование, также был обстрелян автомобиль миссии, сообщило сегодня Минобороны Армении. ."Инцидент произошел в 12.20 (11.20 мск) по местному времени. Пострадавших нет", - сообщило ведомство на своем сайте.

"Кавказский узел" также писал, что 13 июня верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что наблюдательная миссия ЕС действует только на государственной границе Армении, а Азербайджан не разрешает размещать аналогичную миссию вдоль своей границы. "Для более эффективной работы европейской миссии необходимо адекватное решение дополнительных юридических и организационных вопросов. Международное сообщество и ЕС призвали Азербайджан предоставить возможность наблюдателям войти в Лачинский коридор и находиться на расположенном там контрольно-пропускном пункте", - сказал глава европейской дипломатии.

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Примечание:

"Армянские политологи сочли миссию Евросоюза следствием инертности России", "Активность ЕС по карабахскому вопросу вызвала всплеск антиармянской риторики в Москве", "Аналитики в Ереване назвали фактором безопасности работу мониторинговой миссии ЕС на границе".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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