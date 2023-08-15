Число погибших при взрыве в Махачкале достигло 35

15 августа 2023, 10:52

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35 человек погибли в результате взрыва на автозаправочной станции в Махачкале, сообщили в медицинских службах.

Как писал "Кавказский узел", вечером 14 августа в Махачкале произошел взрыв на АЗС, расположенной на трассе Махачкала – Астрахань. Изначально сообщалось о 25 погибших. В больницы были доставлены 66 пострадавших, десять из которых – в тяжелом состоянии. Двое из пострадавших скончались, и число погибших возросло до 27. Сегодня были найдены тела еще трех погибших.

Число погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 35, сообщили в медицинских службах.

"По уточненным данным, в результате ЧП погибли 35 человек", - цитирует источник в медицинских службах ТАСС.