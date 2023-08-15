15 августа 2023, 10:52
Число погибших при взрыве в Махачкале достигло 35
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
35 человек погибли в результате взрыва на автозаправочной станции в Махачкале, сообщили в медицинских службах.
Как писал "Кавказский узел", вечером 14 августа в Махачкале произошел взрыв на АЗС, расположенной на трассе Махачкала – Астрахань. Изначально сообщалось о 25 погибших. В больницы были доставлены 66 пострадавших, десять из которых – в тяжелом состоянии. Двое из пострадавших скончались, и число погибших возросло до 27. Сегодня были найдены тела еще трех погибших.
Число погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 35, сообщили в медицинских службах.
"По уточненным данным, в результате ЧП погибли 35 человек", - цитирует источник в медицинских службах ТАСС.
В Дагестане неоднократно происходили взрывы на автозаправочных станциях. Каждый раз после ЧП власти обещали решить проблему с безопасностью АЗС. Надзорные органы анонсировали масштабные проверки. Однако массового сноса опасных заправок в Махачкале так и не последовало – некоторые из них после проверок меняли названия и возобновляли работу, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения".
Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
Автор: "Кавказский узел"