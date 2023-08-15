15 августа 2023, 10:52

Число погибших при взрыве в Махачкале достигло 35

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35 человек погибли в результате взрыва на автозаправочной станции в Махачкале, сообщили в медицинских службах.

Как писал "Кавказский узел", вечером 14 августа в Махачкале произошел взрыв на АЗС, расположенной на трассе Махачкала – Астрахань. Изначально сообщалось о 25 погибших. В больницы были доставлены 66 пострадавших, десять из которых – в тяжелом состоянии. Двое из пострадавших скончались, и число погибших возросло до 27. Сегодня были найдены тела еще трех погибших.

Число погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 35, сообщили в медицинских службах.

"По уточненным данным, в результате ЧП погибли 35 человек", - цитирует источник в медицинских службах ТАСС.

В Дагестане неоднократно происходили взрывы на автозаправочных станциях. Каждый раз после ЧП власти обещали решить проблему с безопасностью АЗС. Надзорные органы анонсировали масштабные проверки. Однако массового сноса опасных заправок в Махачкале так и не последовало – некоторые из них после проверок меняли названия и возобновляли работу, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения".

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Примечание:

"Состояние пострадавших при пожаре на АЗС в Махачкале названо тяжелым", "Владелец автозаправки в Дагестане обвинен в незаконном предпринимательстве", "Два человека пострадали при взрыве на заправке в Дагестане".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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