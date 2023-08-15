15 августа 2023, 09:47
До 30 выросло число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале
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Найдены тела еще трех погибших в результате взрыва на автозаправочной станции в Махачкале. Общее число погибших выросло до 30, сообщили в МЧС.
Как писал "Кавказский узел", вечером 14 августа в Махачкале произошел взрыв на АЗС, расположенной на трассе Махачкала – Астрахань. Изначально сообщалось о 25 погибших. В больницы были доставлены 66 пострадавших, десять из которых – в тяжелом состоянии. Двое из пострадавших скончались, и число погибших возросло до 27.
Найдены тела троих человек при взрыве на АЗС в Махачкале, число погибших выросло до 30, пишет сегодня со ссылкой на МЧС ТАСС.
Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что число пострадавших превысило сто человек. Он подписал указ об объявлении в Дагестане 15 августа днем траура по погибшим. Сегодня на всей территории республики будут приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и телеканалам предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи, сообщается в телеграм-канале "Черновика".
Власти региона обещают выплатить семьям погибших по 1 миллиону рублей, получившим тяжкий вред здоровью - по 400 тысяч рублей, легкий вред здоровью - по 200 тысяч рублей, передает издание.
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Автор: "Кавказский узел"