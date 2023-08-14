Оппозиция в Баку потребовала освободить профсоюзных активистов

14 августа 2023, 13:44

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Профсоюзные активисты, арестованные после протестной акции курьеров в Баку, необоснованно обвинены в уголовных преступлениях, заявила Партия народного фронта Азербайджана и призвала международное сообщество добиться освобождения активистов.

Как писал "Кавказский узел", 11 августа член правления конфедерации профсоюзов Азербайджана при движении "Демократия 1918" Айхан Исрафилов был задержан, а затем арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Дело Исрафилова сфальсифицировано и является местью за профсоюзную деятельность, убеждены его соратники. Исрафилов участвовал в акции протеста курьеров 1 августа и стал третьим профсоюзным активистом, задержанным после нее, указал лидер движения "Демократия 1918" Ахмед Мамедли.

1 августа в Баку прошла акция протеста курьеров по доставке еды. Протест был вызван введением новых правил пользования мотороллерами, которые существенно усложнили условия работы курьеров. В тот же день член правления движения "Демократия 1918" Афияддин Мамедов, который возглавляет Конфедерацию профсоюзов при этой организации, был задержан, и затем арестован на 30 суток. 4 августа был задержан активист этой же конфедерации профсоюзов Эльвин Мустафаев, он арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков.

Партия Народного фронта Азербайджана обнародовала заявление, в котором призвала демократическую международную общественность "принять карательные меры против авторитарного режима Азербайджана". "Режим Ильхама Алиева упорно хочет превратить Азербайджан в страну, подобную Северной Корее, и международное сообщество обязано не допустить этого", - говорится в заявлении оппозиционной партии, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Документ принят в связи с преследованиями, в частности, членов независимой Конфедерации профсоюзов. "Причина в том, что они защищают нарушенные права курьеров, которые развозят заказы на мопедах. 1 августа группа курьеров возражала против того, чтобы сотрудники ГИБДД остановили их мопеды и отвезли на штрафную стоянку. Сразу после этого протеста председатель правления Афияддин Мамедов был арестован на 30 суток административного ареста. В последующие дни по обвинению в получении, хранении и сбыте наркотиков были арестованы Айхан Исрафилов и Эльвин Мустафаев – также члены правления", - говорится в заявлении.

ПНФА считает обвинения в отношении арестованных активистов ложными и заявляет, что эти люди "стали мишенью из-за своей общественной деятельности". "Режим Ильхама Алиева, известный своим строгим авторитаризмом и репрессивными замашками, рассматривает любые неподконтрольные ему организации и протесты как большую угрозу. Независимая Конфедерация профсоюзов, защищающая права трудящихся, в частности курьеров, стала объектом преследования", - говорится в документе.

Оппозиционная партия потребовала освобождения арестованных и прекращения враждебного отношения к оппозиции и независимым общественно-политическим силам в стране.

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