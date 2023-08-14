Путин распорядился выделить пять миллиардов на развитие Дербента

14 августа 2023, 13:26

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Владимир Путин поручил выделить из федерального бюджета на развитие Дербента не менее пяти миллиардов рублей в 2024-2026 годах.

Как писал "Кавказский узел", 28 июня Владимир Путин побывал в Дербенте, и на встрече с ним глава Дагестана Сергей Меликов назвал инфраструктуру единственной проблемой региона.

Также Меликов сообщил президенту, что уже поднимал вопрос строительства на побережье Каспийского моря Всероссийского детского центра на 1125 детей по аналогии с детскими лагерями "Смена", "Орленок", "Океан" и "Артек". Идею строительства детского центра, на которое Меликов попросил денег из федерального бюджета, возможно реализовать в отдаленной перспективе, но для этого нужен жесткий контроль за расходованием средств, указали журналист Магомед Магомедов и политолог Альберт Эседов.

Владимир Путин поручил выделить в 2024-2026 годах из федерального бюджета дополнительно не менее 5 миллиардов рублей на развитие Дербента. Такое поручение он дал по итогам совещания о развитии туризма в СКФО, сообщает сегодня ТАСС.

"Выделить в 2024-2026 годах из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан дополнительно не менее 5 млрд рублей для реализации мероприятий по развитию Дербента", - цитирует поручение президента агентство.

Путин попросил премьер-министра Михаила Мишустина доложить о выделении средств для развития Дербента до 15 августа. Кроме того, президент поручил правительству вместе с властями Дагестана обновить план по комплексному развитию Дербента до 2027 года, пишет "Коммерсант".

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